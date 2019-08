Boxeador reta a McGregor tras agredir a un anciano en un bar

El boxeador profesional irlandés, Luke Keeler, se comunicó telefónicamente con el excampeón de la UFC Connor McGregor para retarlo a un combate, esto después de la agresión de McGregor a un anciano en un bar de Dublin el pasado mes de abril.

Después de que las imágenes se hicieran virales en redes sociales, el irlandés ha sido el centro de críticas de muchas personas, pero una de las que más ha llamado la atención es la de Luke Keeler (17-2-1, 5 KO), quien a través de un tuit afirmó que el excampeón de la UFC "había hecho lo mismo con un amigo suyo hace un par de años" por lo que no dudó en retarlo a un combate.

Días más tarde de esa publicación, Keeler habló con la web IrishBoxing, a la que aseguró que se enteró que McGregor estaba molesto por sus declaraciones, por lo que mantuvieron una conversación telefónica. "Me llamó y tuvimos algunas palabras. Le dije que la pelea estaba por hacerse y que sí él estaba dispuesto a hacerlo”, insistió.

Keeler asegura que McGregor aceptó pelear durante la llamada que sostuvieron, sin embargo, no descartó que sólo se tratara de un intento de intimidación por parte del peleador: "Podría ser solo una conversación... porque no tiene las pelotas para volver al ring. No importa que sea conmigo, tendremos que ver lo que ocurre", sentenció el púgil.

Quizás te pueda interesar Video : Conor McGregor golpea a hombre de la tercera edad

Por su parte, McGregor no ha hecho declaraciones al respecto de la agresión ni de tampoco de la conversación con Keeler. La intención para su futuro, según había filtrado su entorno, es volver a competir en UFC (no lo hace desde el UFC 229). Por el momento, se mantenía a la espera debido a que en estas semanas hay muchos combates con rivales potenciales.

Dale CLICK a la estrella de Google News y síguenos