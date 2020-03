Box: Yesenia Gómez ansiosa por defender su título del CMB en Cancún

Ante la retirada de la mexiquense Victoria Argueta por compromisos personales inevitables para la fecha en que fue finalmente determinada la función, será la experimentada peleadora colombiana Olga “Cobra” Julio, quien intente arrebatarle el trono absoluto de peso Minimosca que reconoce el Consejo Mundial de Boxeo (CMB) a Yesenia “Niña” Gómez en la plaza de Toros de Cancún.

Yesenia Gómez se declara lista para el combate

Yesenia Gómez defenderá sutítulo por 4ta ocasión

La cuarta defensa de la histórica primera campeona universal de boxeo de Quintana Roo, la cancunense Yesenia “Niña” Gómez, reina indiscutible de peso Minimosca que reconoce el CMB, tendrá que realizarse en fecha por confirmarse, luego de haberse pospuesto por causas ajenas a la voluntad de las empresas organizadoras.

La "Niña" Gómez defenderá su título

La campeona cancunense destacó además que ansía hacer frente a la “Cobra” Julio, quien ya ha enfrentado a rivales mexicanas de primer nivel.

La "Cobra" Julio

“Sé que ella es fuerte, muy rápida y no rehúye a los intercambios de golpes. Seguramente será una gran pelea que dejará complacida a la afición, por eso deseo ya tenerla enfrente, además, la pelea será en mi casa, donde no voy a permitir que nadie me supere, eso lo aseguro. Sólo hay que tener un poco de paciencia, pues la pelea se va a concretar”, advirtió.

Yesenia Gómez

