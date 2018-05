Box: Chávez Jr. reveló que pensó en el retiro tras perder contra ‘Canelo’

Julio César Chávez Jr., carga con uno de los legados más importantes en el boxeo mexicano al ser el hijo del excampeón Mundial de Boxeo Julio César Chávez, tras pensar en el retiro por perder en contra del Canelo Álvarez, relata que hace aproximadamente 5 meses tomó la decisión de seguir con sus carrera de pugilista.

“Decepcionado porque no hice la pelea que quise, muchas cosas que se aceptaron que fueron malas y las hicimos a la desesperada, y yo pues estaba pensando en a lo mejor ya no boxear, se me fueron las ganas de boxear, así se me fueron unos meses.”, relata Chávez Jr.

Además, confesó en entrevista con ESPN que uno de los principales problemas en su carrera radica en que no ha tomado las decisiones correctas. Por lo que se replanteó sus objetivos y decidió continuar con el boxeo.

“Yo siento que tengo algo que dar en el boxeo, más no he hecho las cosas de manera correcta, no he tomado las decisiones correctas”, comentó Julio César.

Siempre me acuerdo de todo, ese es el problema... pic.twitter.com/cegiV9YP1d — Julio Cesar Chavez (@jcchavezjr1) 16 de mayo de 2018

El pugilista de 32 años, declaró cuáles fueron los motivos por los que perdió su pelea contra el “Canelo” Álvarez, destacando factores como el peso, mismo que destaca como lo que más de afectó en dicha pelea.

"Principalmente fueron dos cosas: el peso, la multa (un millón de dólares por cada libra por encima de las 164 pactadas) por el peso que me afectó mentalmente mucho, y la inactividad”, reveló Chávez Jr.

Asimismo, destacó que su padre es una pieza clave para que siga metido en el box. Recordó que a lo largo de su carrera tuvo uno o dos años muy buenos, pero que pasaron al olvido por otros temas negativos.

"Sí, hay un compromiso con el boxeo, con mi papá, lo más fácil sería decir que Julio está acabado, viejo, ya déjenlo en paz, pero me siguen teniendo fe, piensan que tengo algo que dar en el boxeo y eso me mueve, y hacen que trate de poner el extra en lo que me queda”, comentó Chávez Jr.