Box: Chávez Jr vuelve a hacer el ridículo al hablar del Coronavirus (VIDEO)

Julio César Chávez Jr volvió a ser blanco de burlas y críticas en las redes sociales, luego de que compartiera un video en el cual dio su opinión sobre la actual pandemia por el Coronavirus, grabación en la que intenta explicar quiénes pueden sacar adelante esta situación, sin embargo, como ya es costumbre no se le entiende casi nada de lo que dice.

Julio César Cávez Jr y Julio César Chávez González

El Jr volvió a ser objeto de burlas en redes sociales

"Los que pueden llevar el tema del Coronavirus, lo de la enfermedad ahorita que les afecte menos, son los que vivimos al día. Osea, al día. Porque no sé, a veces dejamos al otro día el hacer lo que tenemos que hacer: sudar, bañarnos", dijo Chávez.

Me pueden explicar esto, por favor? pic.twitter.com/yjoKdKMo2j — Carlitos Chavira (@CarlosChaviraTV) March 17, 2020

Pero este video no fue el único hecho vergonzoso que protagonizó Julio César Chávez Jr., ya que además de hablar de cómo combatir el virus, el Jr también apareció cantando en otra grabación, donde altera la letra de una canción poniendo al COVID-19 como tema principal.

Julio César Chávez Jr ha perdido toda credibilidad

"El virus del Coronavirus me va a matar, me voy pa' la luna y no vuelvo más. El amor del Coronavirus me va a matar", canta el boxeador en el video.