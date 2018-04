Box: Alejandra “La Tigre” Jiménez se medirá este sábado frente a Iraís Hernández en la Arena Oasis.| Erick Marfil.

"Es un honor para mí estar arriba de un ring, el mensaje para cualquier mujer es que hagas lo que quieras y lo que te apasiona buscando hacerlo bien y con ganas todos los días y despertarte con la intención de hacerlo cada vez mejor"

Estas fueron las palabras en exclusiva para Diario La Verdad de Alejandra "La Tigre" Jiménez, primera boxeadora mexicana en la historia en lograr un título mundial de peso completo y quien este sábado se enfrentará a la fronteriza Iraís Hernández en 8 rounds sobre la Internacional Arena Oasis en acciones de la pelea "This si War" de Cancún Boxing.

Con la determinación y seguridad necesaria, la originaria de la Ciudad de México tendrá un nuevo reto en lo que considera su casa ya que fue en este destino donde se proclamó campeona "Cancún es como mi casa, aquí me forjé como profesional y es donde surgió toda mi carrera, es como pelear frente a mi gente boxísticamente hablando porque solo he tenido dos peleas fuera de aquí así es que me siento en mis terrenos" -Declaró.

Alejandra “La Tigre” Jiménez. (Foto: Erick Marfil)

Actualmente, la pugilista cuenta con diez victorias, cero derrotas y 8 K.O’s mientras que su rival suma dos victorias, una derrota y dos K.O’s. sin embargo “La Tigre” destacó que su rival se mueve rápido siendo la primera vez que se enfrente a alguien con estas características como ventaja.

Alejandra “La Tigre” Jiménez se medirá este sábado frente a Iraís Hernández

“No tengo miedo, me siento segura de mí y de mi trabajo, sé que Iraís es una buena rival porque es rápida y no han tocado rivales así” –Dijo.

Sobre la pelea de este sábado Alejandra mencionó que está pactada a 80 kilos siendo este un nuevo reto al bajar cuatro categorías en los últimos meses por lo tanto buscará más y mejores rivales.

“La Tigre” Jiménez se medirá este sábado frente a Iraís Hernández. (Foto: Erick Marfil)

“Tiene que venir algo mejor, esta es la primera de muchas en esta división y al dejar vacante el campeonato mundial de peso completo soy retadora automática voy a buscar la posibilidad de disputar el campeonato súper medio”.

Finalmente envió un mensaje a su conteniente advirtiendo que de lo mejor de ella ya que ‘La Fiera’ buscará noquearla en la primera oportunidad. La pelea se llevará a cabo este sábado 14 de abril a partir de las 6:30pm en la Arena Oasis Cancún.