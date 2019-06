“Bots canelistas” atacan a ex campeones

En estas tratan de dejar a Márquez como un cobarde, como un envidioso, como alguien que no ha logrado nada y que todo el reconocimiento que se le ha dado es productor de un golpe de suerte, así es como califican a en varios grupos.

Por el lado de Julio Cesar Chávez es un caso similar, acusándolo de ser un perdedor, que peló con putos bultos, siendo en ambos casos afirmaciones totalmente fuera de la realidad tratando de cambiar toda la percepción sobre ambos personajes para forzar a las demás personas que piensen como ellos quieren.

Juanma suma 64 Combates, 56 Victorias, 40 por nocaut, 16 por decisión y 7 derrotas (todas por decisión).

Lo lamentable de estas acusaciones son realizadas por fanáticos del Canelo Álvarez, quienes han tratado de imponernos una versión en la posición en la que está ahora, pero esto no es nuevo, desde hace años supuestos “expertos analistas han tratado de obligarnos a verlo como un súper campeón , un campeón de época. Ellos desde su burbuja están convencidos que Canelo es un gran peleador que nadie se le compara, para ellos el pugilista tapatío es mucho mejor que Chávez y Márquez, esgrimiendo datos estadísticos sobe técnica, porcentajes de nocauts, basan sus afirmaciones en la cantidad de dinero que ha ganado a lo largo de su carrera.

Julio César Chávez es el mejor boxeador mexicano de todos los tiempos.

Realmente es un insulto para el boxeo tratar de comparar a estos grandes campeones con un peleador que bajo la lupa no soporta las críticas empapadas de evidencias. A Saúl Álvarez el CMB lo ha protegido durante muchos años, le han dado oportunidades que literalmente no merece, saltándose las propias reglas del organismo, y en general, la industria del boxeo lo ha favorecido regalándole peleas que no ganó, como la última ante Genady Golvkin..

El Canelo está muy lejos de la gloria lograda por Márquez y Chávez.

El Consejo Mundial de Boxeo, siendo un organismo de México, tuvo vetado a Márquez durante toda su carrera, le bloquearon el camino, a veces le daban derrotas a veces empates, en dos ocasiones que iba a ganar campeonatos mundiales en peso welter, le robaron en las tarjetas quitándole esa oportunidad. Márquez se dejaba la piel en el ring, no se guardaba nada, se exponía con valentía, por eso muchas veces lo hicieron sangrar, lo hirieron, porque siempre iba al frente, ofreciendo espectáculo.

A Canelo, también es presentado como una figura digna de admiración , pero no debemos olvidar que estafó a una promotora de boxeo, golpeó a otro boxeador de peso menor fuera del ring por problemas personales, además de que la Secretaría de Hacienda en México y la Secretaría del Tesoro en los Estados Unidos descubrieron una red de lavado de dinero que involucra al tapatío. Sobre las críticas a Chávez son tan absurdas, ya que estamos hablando del mejor boxeador mexicano de la historia, sus récords están allá, además de protagonizar muchas peleas memorables con grandes figuras, al igual que Márquez, mientras que si analizando el caso del Canelo, quizá la única pelea emocionante fue precisamente la última contra Triple GGG, la cual perdió, pero una vez, lo favorecieron inmerecidamente otorgándole el triunfo.

Ricardo D. Pat