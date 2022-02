Boletos del Super Bowl 2022 los más caros de la historia

El Super Bowl 2022 tendrá un precio récord en sus boletos. SeatGeek dijo que el precio promedio que pagaron por los boletos hasta el lunes era de US$ 10.427. StubHub tiene un promedio de US$ 9.800. Los asientos más baratos del evento se están vendiendo por unos US$ 7.000.

"Esto es Los Ángeles. La capital mundial del entretenimiento, donde los precios de todo están por las nubes. Se trata de una tormenta perfecta", dijo Adam Budelli, portavoz de StubHub.

Pero esto no queda hasta aquí, ya que los precios de los boletos del Super Bowl 2022 podrían subir en los próximos días, pero se espera nuevos récord de entradas para el gran partido entre los Rams de Los Ángeles y los Bengals de Cincinnati, que se llevará a cabo en el estadio SoFi de Los Ángeles.

Super Bowl 2022 en Los Ángeles, el primero en 30 años

El Super Bowl llega a Los Ángeles después de 30 años.

El hecho de que los aficionados de Los Ángeles no tengan que pagar por vuelos y hoteles va a hacer subir el precio, dijo Adam Budelli. Sobre todo porque el Super Bowl de este año será el primero que se celebra en Los Ángeles en 30 años, teniendo el Halftime del Super Bowl 2022.

"La proximidad al evento para los aficionados de los equipos es siempre un factor importante en la fijación de precios", dijo.

Además, el precio promedio para el juego del Campeonato de NFC del domingo, igual en Los Ángeles, también superó un récord, mientras que el cost promedio que se pagó por ese partido fue de US$ 1.100, muy por encima del promedio de US$ 674 para el campeonato de la NFC.

El año pasado un boleto para el Super Bowl 2021, que se realizó en Tampa (Florida), costaba US$ 8.600 en SeatGeek. Ese partido también contaba con un equipo local en el juego: los Buccaneers de Tampa Bay. Pero los boletos de ese partido tenían un precio algo desproporcionado, ya que el aforo era limitado debido a las precauciones por el COVID-19.

Mientras que el último Super Bowl antes de la pandemia, el partido de 2020 en Miami, tuvo un precio promedio de US$ 8.550 por asiento en StubHub.

Por su parte, Chris Leyden, director de estrategia de consumo de SeatGeek, dijo “Los aficionados de Los Ángeles son siempre unos de los más ávidos de entradas para el Super Bowl”.

Neoyorquinos mayores compradores del Super Bowl 2022

Además de los aficionados de Los Ángeles los de Nueva York son los más compradores de entradas al Super Bowl.

Junto con los neoyorquinos, los aficionados de Los Ángeles se encuentran sistemáticamente entre los mayores compradores de boletos para el Super Bowl, dijo Chris Leyden, director de estrategia de consumo de SeatGeek.

“Están justo por detrás de los aficionados de la ciudad anfitriona y los de las dos ciudades donde juegan los equipos contendientes”, destacó Leyden.

De hecho señaló que Cincinnati estará bien representada, basándose en los lugares donde los aficionados del Super Bowl 2022 se conectaron para buscar entradas después de la sorprendente victoria de los Bengals el domingo.

¡Síguenos en Google News, Facebook y Twitter para mantenerte informado con las noticias de hoy!