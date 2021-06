Bobby Lashley ha tenido un reinado muy exitoso como Campeón de la WWE. Desde que le arrebató el campeonato a The Miz, Lashley ha pasado a dominar todo el roster de RAW como campeón indescutibli.

The All Mighty no solo abrió WrestleMania 37, sino que también tuvo varios combates de alto perfil con el ex campeón de la WWE Drew McIntyre y la ex superestrella de la WWE Braun Strowman. Lashley es también el tercer hombre afroamericano en ganar el Campeonato de la WWE, un gran hito en su carrera.

Ahora Bobby Lashley ha alcanzado otro hito ya que recientemente pasó la marca de los 100 días en su reinado del Campeonato de la WWE. Lashley comentó sobre el logro a través de Twitter y pronosticó que es poco probable que su reinado termine pronto.

A 100 días de ser campeón de la WWE

Bobby Lashley ha hecho un trabajo increíble jugando con el talón durante su reinado en el Campeonato de la WWE. Ha evolucionado hasta convertirse en un personaje que todo el mundo quiere ver perder, pero que aún conserva el título.

Con suerte, seguiremos viendo a Bobby Lashley dominar a sus oponentes como el All Mighty WWE Champion durante al menos el tiempo que ha afirmado.

Bobby Lashley se enfrentará a Drew McIntyre

Bobby Lashley habla sobre sus 100 días como Campeón de la WWE.

El último episodio de Monday Night RAW vio a Bobby Lashley y Drew McIntyre sentarse para firmar su contrato por el Campeonato de la WWE. Se creía que el partido sería sencillo uno a uno. Sin embargo, las demandas de ambos competidores vieron varios cambios en la lucha por el título en Hell in a Cell.

Después de mucha discusión, se acordó que Bobby Lashley se enfrentará a Drew McIntyre por el Campeonato de la WWE dentro de Hell in a Cell. Además, se ha incluido una cláusula que establece que si McIntyre perdiera este partido, nunca más podrá desafiar a Lashley por el título.

Será un partido interesante de ver, considerando el talento de ambas estrellas de la WWE. ¿Quién crees que saldrá victorioso? ¿Podrá Drew McIntyre vencer finalmente a Bobby Lashley? Comparte tus pensamientos con nosotros en la sección de comentarios aquí abajo.

Síguenos en Google News, Facebook y Twitter para mantenerte informado.