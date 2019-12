Billy Álvarez asegura que NO le IMPORTA la Final del América.

En el encuentro de despedida del ex mediocampista Christian ‘Chaco’ Giménez, el directivo del conjunto del Cruz Azul, Billy Álvarez, dijo que no le importa ni le duele que el conjunto del América esté por disputar una Final más en la Liga MX y además aseguró que el cuadro de Coapa tiene una ventaja sobre la plantilla del Monterrey por el hecho que los norteños están compitiendo en el Campeonato Mundial de Clubes.

Billy Álvarez asegura que NO le IMPORTA la Final del América.

“No duele (qué América esté en otra Final), yo creo que hoy el Monterrey que ganó 3-2 apurado, no tuve oportunidad de ver el partido, estábamos viendo justo temas del director deportivo, me dio gusto que ganara, puede ser una ventaja para el América, no, no me duele, porque, son equipos que si hacen buen papel tienen jugadores que han podido continuar con una generación”, señaló el directivo del equipo del Cruz Azul.

Y es que en caso de que el cuadro del América se lleve la corona del Torneo de Apertura 2019 de la Liga MX los seguiría separando del resto de los equipos en títulos, sabe que hay épocas para todos los equipos y que a ellos les urge el campeonato para darle una alegría a sus fieles aficionados que tienen 22 años sin levantar el cetro de monarcas en el Futbol Mexicano.

Billy Álvarez asegura que NO le IMPORTA la Final del América.

Billy asegura que pronto llegará el título para Cruz Azul

“Hay décadas para los equipos, yo creo que no solo al club le urge, sino que a la afición y por eso también nos desvivimos”, indicó Billy Álvarez.

Billy Álvarez asegura que NO le IMPORTA la Final del América.

Para rematar el directivo del cuadro de La Noria enfatizó que para que se puedan consolidar los proyectos ganadores es vital el darle continuidad a las plantillas, esperando se pueda dar pronto con dicha institución.

Checa todo nuestro contenido de DEPORTES

Billy Álvarez asegura que NO le IMPORTA la Final del América.

Te Puede Interesar: “Chaco” Jiménez le dice adiós a las canchas

“Aquí lo que más trasciende es que como década de los 60’s con Guadalajara, en los 70’s con Cruz Azul, el 80 con el América, en los 90’s con Necaxa, pues esperamos ya consolidar esta base, que desde el año pasado se creó”, puntualizó.

Síguenos en Instagram y entérate de las noticias trend de la semana