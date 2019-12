Billy Álvarez acusa a Loret de Mola de poner en riesgo a su familia (VIDEO)

El presidente de la Máquina de Cruz Azul, Guillermo Álvarez, dio a conocer públicamente que procederá legalmente en contra del periodista Carlos Loret de Mola, columnista del Universal y locutor de W Radio, tras un reportaje en el que aseguró que el directivo de la Noria tiene una fortuna que asciende a los 5 mil millones de pesos.

Billy Álvarez declaró que dicha información pone en riesgo la integridad de su familia, así como la imagen de la Cooperativa Cruz Azul, por lo que ha solicitado a sus representantes legales iniciar cuanto antes el proceso de demanda correspondiente, en contra de ex conductor estelar de Noticieros Televisa.

“Me veo obligado no nada más aclararlo, se le va a referir a través de mis abogados, y lo hablo a título personal porque estos no son los abogados de la empresa, que la información la verifique pero tendrán que proceder en ese aspecto (legal) porque afecta la seguridad de mi familia, afecta la seguridad personal y también afecta la imagen de la Cooperativa Cruz Azul”, dijo para el programa deportivo La Afición.

De igual forma, el director general de la cementera y accionista mayoritario del club celeste, señaló que en esta ocasión no se mantendrán al margen de un conflicto legal, como lo han realizado en ocasiones anteriores con otras notas publicadas en medios de comunicación, asegurando que esta vez no podían ignorar la información publicada.

“Esta circunstancia no la podíamos pasar por alto y podrán decir por qué hasta este momento, es que es impensable. Estamos hablando algo estratosférico, ni pasaporte tengo, está vencido desde febrero del presente año. Tuve que declinar invitaciones para ir a eventos industriales en el extranjero y sin embargo, no fue nunca estar al pendiente por un pasaporte y todo. Si he tenido viajes por razones de tipo maquinaria, talleres en Alemania o Estados Unidos han sido más razones de trabajo”, apuntó.

Guillermo Álvarez y sus abogados personales pedirán pruebas a Loret de Mola por el supuesto desvío de recursos y malos manejos en la Cooperativa Cruz Azul



▶ @MINELLIATAYDE https://t.co/g6wsj6bNw1 pic.twitter.com/VCBaMG6o7t — La Afición (@laaficion) December 17, 2019

