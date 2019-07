Bicampeonas y con su cuarto título, Estados Unidos gana el mundial femenil

El 10 de Julio Estados Unidos conmemora el vigésimo aniversario de la conquista mundialista de 1999 con su selección femenina reinando en el futbol.

El equipo femenil de las barras y las estrellas tienen cuatro campeonatos de los ocho que se han hecho, en la década de los noventas 1991 y 1999 era de Michelle Akers o de Mia Hamm, en el 2015 lo encaminaba Abby Wambach y actualmente en el 2019 Megan Rapinoe.

Bicampeonas y con su cuarto título, Estados Unidos gana el mundial femenil

España, Francia, Inglaterra y Países Bajos prometieron discutir la supremacía en los octavos y la final de este campeonato, pero salieron derrotados por las bicampeonas presentes también en Canadá.

Megan Rapinoe, venció no solo una pelea futbolística, si no también un pulso dialéctico a Donal Trump, no pisará la Casa Blanca, pero a su vuelta será toda una heroína, Rapinoe cobro un penalti a sugerencia del VAR y asi en el minuto 61 se abrió el marcador.

Bicampeonas y con su cuarto título, Estados Unidos gana el mundial femenil

Solo hasta ese minuto pudieron resistir Países Bajos, aunque con bastante esfuerzo mereció especialmente anotar.

Alex Morgan, Rose Lavelle y Samantha Mewis intentaron de todas las formas: un cabezazo, una volea, un latigazo... Pero Sari van Veenendaal intervino en todas y cada una de ellas con seguridad o con fortuna. Unas veces, poniendo sus manos a tiempo; y otras, con mucha suerte pegaron en los postes.

Tal vez te interese: El PSG ya tiene el sustituto de Buffon

En el Mundial del cambio para el fútbol femenino, algunas cosas siguen igual. Lo quiere así Estados Unidos.