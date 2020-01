Besiktas de Turquía interesado por Erick Gutiérrez

Ante la poca participación que le ha dado Ernest Faber técnico del PSV a Erick Gutiérrez ex canterano del Pachuca, por lo que podría salir del club, sin embargo, hay un equipo que levantó la mano por los servicios del mexicano para este mercado de invierno; el Besiktas de Turquía.

De acuerdo al diario turco, 'Duydukmu', Ahmet Nur Çebi, presidente del Besiktas de Turquía, lanzó una oferta formal al conjunto de los Granjeros, por lo que el portal de noticias siempre acierta en sus rumores sobre el traspaso de jugadores, siendo para las próximas semanas que el fichaje se haga de manera oficial.

Erick Gutiérrez a nada de salir del PSV

PSV se mantiene en la tercera posición de la Eredivisie con 34 unidades

"El PSV habla con el gerente de futbol de Besiktas, John De Jong, y con el gerente del equipo, Mart van der Heuvel'in", señaló el mensaje.

Por su parte, la compra no se haría de manera definitiva, ya que el cuadro holandés únicamente estaría interesado en ceder a Erick Gutiérrez por seis meses, pero la transferencia podría cancelarse debido a que Las Águilas Negras lo quieren de manera definitiva. Sin olvidar que si se realiza una compra por el jugador, el cuadro de Pachuca también obtendría un porcentaje de la negociación al contar con el 20 por ciento de la carta del futbolista.

Besiktas de Turquía, lanzó una oferta formal por el mexicano

En lo que va con el club naranjero Erick Gutiérrez lleva cinco goles y cuatro asistencias y un total de 45 partidos jugados en sus dos años que fue cedido por el Pachuca, el originario de los Mochis, Sinaloa no se le ha dado la continuidad en el club, por lo que también no se encuentra a gusto en la plantilla al no sumar minutos.

Hasta el momento el PSV se mantiene en la tercera posición de la Eredivisie con 34 unidades, producto de 10 encuentros ganados, cuatro empates y cuatro derrotas.

