Bélgica vs Francia ¿Cuál será el horario y posibles alineaciones?

Bélgica vs Francia se enfrentarán en las semifinales de la Liga de Naciones de la UEFA, pues ambos equipos vienen de una Eurocopa y dieron su mayor esfuerzo en la cancha, aunque las selecciones cayeron antes de lo esperado, lo que causó diversas reacciones de los aficionados por los resultados en el juego.

Pero, en el siguiente partido las selecciones tendrán que luchar para lograr un lugar en la gran final de la Nations League, donde les esperará España o Italia, pues ambos equipos también disputarán un partido para lograr la victoria. Mientras tanto el partido entre Francia y Bélgica será el jueves 7 de octubre.

Y es que, en La Verdad Noticias te compartimos lo que pasó en el 2020 con en un partido de la Liga de Naciones de la UEFA, pues el equipo de Francia empató con Portugal, por lo que en la edición del 2021, Francia tendrá que demostrar sus jugadas y estrategias en la cancha para llevarse la victoria.

¿Cuál será el horario del partido Bélgica vs Francia?

Bélgica vs Francia se enfrentará en las semifinales

El partido de ambos equipos se llevará a cabo en el Juventus Stadium, será el próximo jueves 7 de octubre, se disputará en España a las 20:45 horas, mientras que en México serán las 13:45 y en Argentina a las 15:45 horas. Por otra parte, el canal que transmitirá el partido en México será a través de la señal TNT Sports.

En España podrá verse a través de TVE1, en Argentina, Colombia, Chile, Ecuador, Perú y Venezuela se transmitirá por DIRECTV y en Estados Unidos a través de la señal de ESPN+. Mientras que en online será transmitido en México por Blue To Go Video Everywhere y en EU en la App de ESPN.

Con respecto a las posibles alineaciones para el equipo de Bélgica serán Courtois, Denayer, Alderweireld, Vertonghen, Carrasco, Castagne, De Bruyne, Lukaku, Tielemans, Hazard y Trossard. Mientras que Francia, Pavard, Lloris, Kimpembe, Lucas Hernández, Pogba, Rabiot, Veretout, Benzema, Mbappé y Griezmann.

¿Cuándo será la final de la Liga de Naciones de la UEFA?

Final de la Liga de Naciones será el 10 de octubre

El partido de la final será el próximo domingo 10 de octubre, pues el miércoles y jueves se disputarán las semifinales, donde cuatro equipos tendrán que demostrar su mayor esfuerzo para lograr pasar a la final por la Liga de Naciones de la UEFA.

Por lo que los aficionados están ansiosos por lo que sucederá en el enfrentamiento Bélgica vs Francia que será el jueves 7 de octubre, mientras que el partido Italia contra España será el próximo miércoles 6 de octubre.

¡Síguenos en Google News, Facebook y Twitter para mantenerte informado con las noticias de hoy!