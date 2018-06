Beckham resalta la pasión mexicana, "Norteamérica merece el Mundial 2026".

El ex jugador David Beckham señaló que sería muy especial si la candidatura unida de los países de América del Norte gana el derecho de la organización de la Copa del Mundo de 2026, donde además resaltó que la pasión de los mexicanos le parece única.

"Conozco la pasión que atraviesa estos tres países: jugué en Los Ángeles durante seis años y cuando viajamos a Canadá, he visto esa pasión. Y no me hagas hablar de México. No hay muchas naciones que sean tan apasionadas como México".