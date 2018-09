Batista podría regresar a la WWE

El peleador semiretirado y actor, de nombre Dave Bautista, mejor conocido como Batista, declaró que todavía tiene el deseo de regresar a luchar y volver a WWE.

Sin embargo la compañía no parece contar con la idea de lograr que vuelva el excampeón completo, Batista sí se encontraría dispuesto a realizarlo si le llegara la llamada, aunque tendría que ser por las causas correctas.

“La última vez que volví fue con muy buenas intenciones, pero siento que no me dieron lo que prometieron”, declaró Batista en una entrevista con What Culture Wrestling.