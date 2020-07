Batalla del equipo británico de tenis: Andy Murray, Jamie Murray y Johanna Konta

El evento del equipo de tenis Battle of the Brits comenzará en Roehampton el lunes y culminará el domingo. Dos equipos de 13, seleccionados por capitanes que no juegan, perseguirán puntos en singles, dobles y dobles mixtos.

El número uno de los hombres británicos, Dan Evans, el organizador Jamie Murray y Heather Watson también participan.

Se jugarán ocho partidos por día en dos canchas al aire libre, con un desempate de 10 puntos que reemplazará un tercer set. Los puntos se otorgarán en una escala creciente a medida que avance la semana.

Se otorgará dinero en premios y también se harán donaciones a organizaciones benéficas.

¿Cómo puedo seguirlo?

El sitio web de BBC Sport y BBC iPlayer tendrán transmisión en vivo desde dos canchas en el Centro Nacional de Tenis desde las 11:50 BST todos los días.

Se jugarán tres partidos en la cancha A y en la cancha B a partir de las 12:00, con dos partidos más a partir de las 17:00 en la cancha A.

Los comentarios de texto y radio seleccionados también estarán en el sitio web de BBC Sport y BBC Radio 5 Live Sports Extra durante la semana.

¿Quién está jugando y cuál es el formato?

Mientras que el tres veces campeón de Grand Slam Murray y el número 14 del mundo Konta son los nombres de las estrellas, hay una gran cantidad de talento participando.

Andy Murray, Evans, Watson y Katie Boulter unen fuerzas en el equipo de Union Jacks como los principales jugadores individuales, con el siete veces campeón de Grand Slam Jamie Murray encabezando sus dobles.

Konta, quien es tres veces semifinalista de Grand Slam, se une al equipo británico Bulldogs por el ex 14 del mundo Kyle Edmund y el número tres británico Cameron Norrie.

Cada equipo tendrá dos capitanes: Judy Murray y Greg Rusedski se harán cargo de los Union Jacks, con Leon Smith y Anne Keothavong liderando los Bulldogs británicos.

El formato exacto aún no se ha confirmado, pero habrá partidos individuales, dobles y dobles mixtos todos los días. El primer equipo en acumular 60 puntos será el ganador.

Jamie Murray dice que tiene algunas ideas para ayudar a crear un buen ambiente en ausencia de espectadores.

"Tenemos bancos de equipo en cada una de las dos canchas. La idea es empacarlos lo mejor que podamos y tener mucha interacción entre los jugadores que compiten y los que apoyan", dijo Murray.

Los tenistas masculinos y femeninos de Gran Bretaña

