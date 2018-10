Bartomeu rechaza haber buscado la contratación de Paul Pogba

Luego de distintos rumores en el mercado de contrataciones, el presidente del Barcelona, Josep Maria Bartomeu, confesó que nunca buscaron la contratación del francés Paul Pogba.

"No son ciertos los rumores respecto a que ofrecimos al United a Yerry Mina y André Gomes y dinero, por Pogba", declaró Bartomeu para el 'The Times'.

"No hablé de ese tema con Ed Woodward. Cuando un club no quiere vender, no vende, y creo que Pogba seguirá mucho tiempo en el United, porque los grandes equipos quieren mantener a sus grandes jugadores", agregó el directivo.

Desearía el regreso de Guardiola

Bartomeu se tomó el tiempo para revelar que desearía el regreso de Pep Guardiola, entrenador que pasó momentos relevantes con el conjunto azulgrana.

Pep Guardiola

"Es un genio y tiene las puertas abiertas de su casa cuando quiera. Le oí decir que le gustaría en el futuro hacerse cargo de La Masía, y me parece perfecto", finalizó.