Barranquilla 2018: Longoria nota favoritismo por parte de jueces

No queda duda de que Paola Longoria es la gran favorita para adueñarse de los oros de ráquetbol en los XXIII Juegos Centroamericanos y del Caribe Barranquilla 2018. Aunque cabe mencionar que conquistar cada uno de los compromisos no le ha sido sencillo, debido a que existe una disputa constante con los jueces y la inexperiencia de varios de ellos.

La mexicana consiguió su boleto a la Final en individual femenino luego de imponerse en los dos sets con un total de 30 puntos sobre cuatro. Durante el enfrentamiento, familiares de Longoria se apreciaron molestos con las marcaciones de los jueces, al igual que su entrenadora Fran Davis.

"Lo dije desde el inicio, obviamente tenemos en contra que no somos locales. Cuando estábamos en Veracruz nos favorecían las porras y todo. Ahorita sí me saca de onda, porque cuando juego con Colombia es claro que van con ellas, pero con otras también, hasta me marcan cosas en contra. Siempre trato de no enfocarme mucho en eso y tratar de tener una ventaja grande por lo mismo de que unallamada mala puede ser un punto decisivo", declaró Longoria.

La Final mexicana no se podrá observar el día de mañana en el Centro de Ráquetbol debido a que Alexandra Herrera perdió ante la representante de Guatemala, Ana Gabriela Martínez en tres sets 1-2. El partido fue disputado y ahora Paola se le presenta una revancha propia y de su compañera, ya que ambas se conocen de campeonatos mundiales.

"Desgraciadamente perdí la Semifinal, fue un partido duro y ahora me llevo un bronce. Queríamos la Final mexicana, pero yo no pude obtener mi pase", dijo Herrera luego de su derrota y con eso la obtención del bronce en la categoría.

Con la contraria ya conocida, Longoria está consciente que una estrategia será un marcador abultado y contundente para no permitir ninguna especulación a la mirada los jueces.