Barranquilla 2018: “Hicimos nuestro mejor esfuerzo y no nos alcanzó”: Ruiz

Marco Antonio Ruiz, Director Técnico de la Selección Mexicana de Futbol Sub- 21 habló de la eliminación de su equipo de los Juegos Centroamericanos y del Caribe Barranquilla 2018, donde los aztecas no conocieron el triunfo.

Ruiz aseguró que este no era el resultado que se había presupuestado y no se encontraban bien al respecto,. Incluso fue muy directo a decir que tenían todo para avanzar y no lograron su parte.

“Evidentemente no estamos bien, no era lo que pretendíamos, se habían dado las condiciones todavía en esta última fecha para que nosotros hiciéramos nuestra parte y no lo pudimos conseguir”, dijo Ruiz.

Durante el último partido donde México se enfrentó a Haití, los mexicanos se fueron al frente en el marcador pero no pudieron mantener esa ventaja o darle la vuelta e incluso señaló de que al equipo le pesó la inexperiencia de los jugadores.

“Desgraciadamente nos pesó la inexperiencia de algunos jugadores, cometimos otro error individual que nos costó un penal, el empate y al final tuvimos oportunidades que no pudimos concretar”, dijo Marco Antonio.

Indicó que a veces esto así pasa, pues hay partidos donde las cosas se alinean a favor y hay otras en las que sucede todo lo contrario, como les pasó en los Juegos Centroamericanos y del Caribe Barranquilla 2018.

Indicó que aunque rendirá cuenta ante los Directivos de la Federación Mexicana de Futbol, es consciente de que no tuvo a los jugadores necesarios ni el tiempo para trabajar con ellos pero él sabía de esto y aceptó las condiciones.

Ruiz no tiene pretextos o excusas para la eliminación

Marco Antonio Ruiz negó que se excusara o pusiera pretextos para la eliminación ya que se refirió a la ausencia de jugadores y falta de tiempo para entrenar, simplemente declaró que en el futbol no hay magias, por lo que se debe trabajar para los resultados.