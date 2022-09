Barcelona y Liverpool planean un intercambio de delanteros

A pesar de que el mercado de fichajes hay terminado hace algunas semanas, eso no implica que los clubes no negocien nuevas ofertas por jugadores para que puedan completar su plantilla; el Barcelona y Liverpool ya manejan una posible negociación que los beneficiaría en ese sentido.

Por el lado del Barcelona, pasan por un buen momento en su temporada, pues tiene varias victorias que los han hecho posicionarse como un contendiente a todos los títulos que se disputan, incluso la Champions League, donde perdieron por poco contra el Bayern.

Mientras tanto, el Liverpool no enfrenta un buen inicio de temporada, pues solo tiene nueve puntos y están en la octava posición, lo cual los tiene fuera de puestos europeos, aunque poco a poco recuperar su nivel y comienzan a lucir, hay algunas cosas que deben arreglar.

Las primeras se tratarían de la delantera, donde tienen a una de sus estrellas con un contrato por finalizar y deben decidir qué hacer con él, y en La Verdad Noticias te contamos cómo pueden hacerlo incluyendo al club culé.

Barcelona y Liverpool planean intercambio

Firmino podría ser culé

En este sentido, el plan sería intercambiar a Roberto Firmino, quien termina contrato con el Liverpool a finales de la temporada, por lo cual buscarían intercambiarlo para obtener un beneficio que sería Memphis Depay, delantero holandés.

Aún se deben decidir varias cosas y todo lo que hay alrededor de esto es un rumor, pero de concretarse un negocio como este, ambos obtendrían buenos jugadores a coste cero, sin mencionar que ya no tienen muchos minutos en su plantilla.

Fichajes del Barcelona desde Liverpool

La compra de Coutinho no salió tan bien

El último jugador que llegó desde Liverpool a Can Barsa, fue el mediocampista Philippe Coutinho, quien llegó por 140 millones de euros y no pudo hacer mucho en su etapa como culé, debido a que no lograba adaptarse a la posición que tenía.

Desde ese momento, no ha habido muchos más fichajes desde Merseyside, aunque sí han intentado hablar o negociar con otros como Sadio Mané o Mohamed Salah, quienes pudieron salir libres, pero ficharon por otro equipo o renovaron con el club.

