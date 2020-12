Barcelona sin Messi SERÁ MÁS FUERTE: Técnico del Eibar.

El conjunto del Barcelona enfrentará el día de mañana martes 29 de diciembre su último juego del 2020 en la Jornada 16 de la presente campaña en el Futbol Español en contra del Eibar, que recientemente su entrenador José Luis Mendilibar, quien aseguró que a pesar de que los de Koeman no contarán con Lionel Messi, el equipo catalán será más fuerte.

"Todos tenemos problemas con las ausencias y el Barça tiene una de las mejores plantillas de la competición. Se tiene que notar la ausencia de Messi porque es el mejor jugador del mundo, pero el que vaya a sustituirle va a ser otro jugador de gran calidad. Como equipo, al no jugar Messi igual juegan con un poco más de libertad cada uno de ellos”.

Además el el estratega del Eibar, por la baja de juego del Barcelona y otros equipos, aseguró que el tema de la pandemia es parte de las afectaciones y las lesiones hacen que los equipos tengan bajas de juego.

Messi no estará contra el Eibar.

Barcelona es fuerte a pesar de sus ausencias: Luis Mendilibar

"Si no es por COVID-19, es por lesiones. Casi todos los equipos tenemos cuatro o cinco jugadores lesionados o que no pueden jugar. Sabíamos que podía haber más lesiones y es general en todas las ligas, no solo en la española. Es una pena, pero las circunstancias obligan a jugar cada poco tiempo y descansar menos, y eso quiere decir que la gente se lesiona más".

Para cerrar con sus declaraciones José Luis Mendilibar dejó en claro que el cuadro del Barcelona ha sufrido mucho en cuanto ha resultados, pero que en varios momentos de los encuentros han tenido las ventajas; pero se han visto alcanzados o superados, así lo dijo el estratega del Eibar.

Técnico del Eibar.

"Han ido ganando partidos y les han empatado, e incluso han perdido, pero en el último partido ante el Valladolid han cambiado a jugar con tres centrales y ahí se han sentido más seguros. Creo que van a seguir jugando de la misma manera que en Valladolid. Ahora mismo están a gusto y contentos".

