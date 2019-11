Barcelona lanzará serie a la Tv (TRAILER)

Todos los aficionados lo estaban esperando, ya que este jueves es el preestreno de 'Matchday', serie documental que habla acerca del Futbol Club Barcelona y de lo que hacen cuando están fuera de concentración. En este nuevo proyecto de Rakuten TV se ve la vida de los jugadores en el club, un documental nunca antes visto.

En un tráiler que subieron para el primer capítulo, se observa a Piqué como principal protagonista y cuenta como los jugadores iban a salir de fiesta en Nueva York aunque Valverde no quisiera. "Le dijimos a Valverde que íbamos a ir de fiesta en Nueva York. Él no lo entendía. Nos decía: 'no veo ninguna razón para que vayan de fiesta'. Tuvimos hasta cinco reuniones con él para que entendiese que necesitábamos salir un día de fiesta. Quisiera o no, íbamos a salir", comentó el central.

Hoy se estrenará

El Barça desde dentro como nunca se había visto hasta ahora ✨



Todos los capítulos de #MatchDay estarán disponibles en @RakutenTV_ES en Europa y Japón a partir del viernes 29 de noviembre.



�� https://t.co/m8lQ43807s pic.twitter.com/6nZKV2pFSR — FC Barcelona (@FCBarcelona_es) November 28, 2019

Dada la situación en esa noche de celebración en la ciudad de Estados Unidos fue donde aconteció la foto de Gerard y Neymar con la famosa frase de "se queda", hablando sobre el brasileño y su posible salida del club blaugrana en ese entonces. Más adelante se haría un hecho el traspaso del brasileño al PSG de Francia.

A partir de este viernes 29 de noviembre estarán disponibles todos los capítulos de esta nueva serie y de manera gratuita en Rakuten TV; sin embargo, solo estará disponible en Europa, por lo que tendremos que esperar unos meses a que llegue a este lado del mundo.

Barcelona derrotó ayer en fase de grupo de la Champions League a Dortmund por marcador de 3-1, para asegurar el primer peldaño del grupo F con 11 unidades, producto tres partidos ganados, dos empates y no ha conocido la derrota en la Liga de Campeones.

