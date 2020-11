Barcelona golea al Betis y Messi NO FUE TITULAR ¿Problemas con Koeman?

La Verdad Noticias informa que el cuadro del Barcelona recibió en casa al Betis en la Jornada 9 de LaLiga, duelo que se llevó de forma holgada el cuadro de Ronald Koeman sobre el de Manuel Pellegrini, pero que el duelo citado no tuvo de inicio en el 11 titular al astro argentino Lionel Messi; quien se quedó en la banca.

Y es que el futbolista nacido en Rosario, Argentina, no fue de la partida del estratega holandés; quien lo dejó fuera del 11 titular debido a que el máximo artillero catalán de 33 años de edad presentaba unas molestias en el tobillo derecho y prefirieron darle un poco de descanso.

"No estamos hablando de una lesión, simplemente es que no está fresco. Son muchos partidos y ya lo dijo Koeman, si alguien no está fresco al máximo es mejor que empiece el partido en el banco".