Barcelona e Inter de Milán podrían cambiar a sus figuras.

Cada vez es más fuerte el rumor de vinculación del atacante Lautaro Martínez con el cuadro del Barcelona, siendo un deseo muy grande por parte del cuadro español, ahora el rumor apunta que el equipo del Inter de Milán busca hacer un intercambio con los catalanes mandando al goleador sudamericano y pidiendo a cambio al futbolista francés Antoine Griezmann.

La Gazzetta dello Sport fue quien ha publicado que la directiva del cuadro de la Serie A ya tiene el plan a la espera de la oferta económica que pueda realizar el Barcelona, ya que la cláusula de rescisión de contrato de Lautaro Martínez es de 111 millones de euros, nueve menos de los que costó el galo Antoine Griezmann y por ello un posible intercambio de futbolistas no sonaría descabellado para hacer más fácil el fichaje del argentino con el cuadro catalán.

Los rumores de la salida de Lautaro Martínez del Inter de Milán se incrementaron después de que su representante, Alberto Yague asegurara que el deseo del jugador es estar al lado de Lionel Messi, con quien comparte en la Selección Argentina, aunque Javier Zanetti, Vicepresidente del equipo de la Serie A, ha asegurado que su futuro está con ellos. “Está feliz, su futuro está en el Inter”, comentó en una entrevista el directivo de forma reciente.

Han sido grandes los rumores desde ya algunos meses del deseo del Barcelona por hacerse de los servicios de Lautaro Martínez, pero hasta el momento no se han pronunciado las partes involucradas y si el Inter de Milán ofrece al argentino por Antoine Griezmann; tal vez el cuadro catalán no lo vería con malos ojos, ya que el Campeón del Mundo en Rusia 2018 no termina por adaptarse a la disciplina Blaugrana desde su llegada en el pasado mercado de fichajes del verano.