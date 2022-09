Barcelona aumenta su tope salarial en 800 millones de euros

A inicios del mercado de fichajes de verano, el FC Barcelona lucía raquítico en cuanto a lo financiero, y a pesar de haber cerrado varios fichajes, no se sabía cómo podrían inscribirlos, pues no tenían capacidad para meter a ningún jugador con su tope salarial de -144 millones de euros.

Poco a poco fueron pasando las semanas y, sin tener una certeza financiera, continuaban cerrando contrataciones que eran imposibles de inscribir en la plantilla de la temporada actual, pero Joan Laporta tenía un plan para hacerlo.

Se trataba de las famosas "palancas" las cuales eran negocios que inyectarían dinero de manera inmediata al club, pero vendiendo parte del patrimonio del club, como los derechos del nombre en el estadio o de empresas asociadas al club.

Ingresaron varios millones, al mismo tiempo que se activaron hasta tres de estas famosas "palancas", las cuales no hicieron más que dar los recursos para pasar del déficit de -144 a un total de 656 millones de euros, un incremento de 800 millones que permitió armar una plantilla fuerte.

Fichajes del Barcelona

Los culés hicieron varios fichajes

A cambio de todo lo que vendieron, obtuvieron dinero para formalizar negocios como las llegadas libres de Andreas Christensen y Franck Kessié; para luego sorprender a todos con Raphinha, Robert Lewandowski, Marcos Alonso o Hector Bellerín; además de comprar al central Jules Koundé.

Todos ellos llegaron al equipo culé con la esperanza de poder tener una temporada llena de éxitos de la mano de Xavi, pues no se pueden permitir no ganar nada, lo cual castigaría las finanzas del equipo, y deberán buscar avanzar en liga y Champions League.

Javier Tebas advierte al Barcelona

Tebas acusa al club culé de no ser sostenibles

Aparte de todo esto, el presidente de La Liga, Javier Tebas, aclaró que este presupuesto salarial del club culé no es sostenible a largo plazo, ya que el próximo año decaerá por ya no poder tener más palancas, así que amenazó al club con que deben vender jugadores o no podrán inscribir a nadie el año que viene.

El presidente del torneo ha demostrado en varias ocasiones su enemistad contra el Barcelona, pero no solo contra ellos, puesto que también ha hablado mal de otros clubes que se quejan por su tope salarial, aunque esto podría ayudar a que las economías de los clubes no se vean sobrepasadas por gastos excesivos.

