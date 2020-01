Barcelona: Quique Setién “La ausencia de Luis Suárez la verdad que es un problema”

La aventura de Quique Setién acaba de empezar en Barcelona, pero a su llegada el nuevo director técnico culé sabía de antemano que no podrá echar mano de Luis Suárez. Sucede que el delantero uruguayo fue operado debido a una lesión en uno de sus tobillos, por lo que estará cuatro meses alejado de los terrenos de juego.

No hay un centrodelantero idóneo en Barcelona que tenga la capacidad goleadora de Luis Suárez. En rueda de prensa, Quique Setién respondió por la ausencia del internacional con la Selección de Uruguay y lo que significará no tenerlo en su plantel. La tiene clara el flamante estratega azulgrana.

“¿La ausencia de Suárez? La verdad que es un problema porque es uno de los mejores delanteros del mundo. Vamos a buscar minimizar esas dificultades y vamos a usar otros jugadores que se puedan adaptar a lo que buscamos”, fue lo que sostuvo Setién respecto al '9′ del Barcelona.

Asimismo, el DT dio pocas pistas sobre la alineación contra el Granada, si bien admitió que “hay jugadores con una jerarquía que están en un escalón superior”. Aunque también abrió la puerta a que los jugadores del fútbol base gocen de oportunidades: “No me suelo fijar en los nombres, sino en lo que me aportan en los entrenamientos. Y en eso quizá algún día os sorprenda con algún jugador del filial de inicio”.

Pocos días después de aterrizar en Barcelona, Quique Setién calificó esta oportunidad de “regalo absolutamente inesperado” y prometió aprovecharlo “hasta el último día”.En este sentido, no rehuye a la presión: “La exigencia a mí no me la impone el club, me la impongo yo mismo.

Sé donde estoy, pero a mí no me van a tener que llamar la atención desde el club. Esa presión no la voy a sentir. La siento conmigo mismo”, finalizó.

