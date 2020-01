Barcelona: Lautaro Martínez quien juega para el Inter de Milan podría ser culé

Lautaro Martínez, quien juega en el Inter de MIlan, podría ser la gran bomba que ha preparado el Barcelona para este mercado de fichajes invernal. Un periodista de Catalunya Ràdio asegura que los culés tienen preparado el fichaje del argentino para anunciarlo la semana que viene

Tras la dolorosa derrota en Mestalla, el FC Barcelona tiene muchas cosas que replantearse para las semanas venideras. Los culés, que ya flojearon contra el Ibiza y ganaron por la mínima ante el Granada, se la pegaron contra el Valencia con todo el equipo. La defensa fue un desastre completo y en ataque los azulgrana no empezaron a infundir respeto en el rival hasta pasada la hora de partido.

Barcelona: Lautaro Martínez quien juega para el Inter de Milan podría ser culé

La bomba de Barcelona con Lautaro Martínez.

Con un panorama así, la entidad barcelonista podría acudir al mercado de fichajes para ilusionar a su afición y solucionar el evidente problema que tiene ahora mismo con el gol. Sin Luis Suárez, lesionado hasta mayo, los blaugrana no tienen otro '9' en plantilla y con los delanteros que hay ahora mismo parece que no es suficiente como para competir contra los mejores. Ousmane Dembélé podría darle otra vuelta de tuerca al ataque, pero no un goleador.

Por este motivo, los catalanes podrían tirar la casa por la ventana en esta misma ventana e ir a por su gran objetivo para la línea de ataque. Lautaro Martínez es el favorito del club para verano, pero se había descartado su llegada en enero por su alto coste y por la negativa a vender del Inter de Milán. No obstante, las cosas podrían haber cambiado tras el tremendo fiasco de Valencia.

Barcelona: Lautaro Martínez quien juega para el Inter de Milan podría ser culé

Lluís Canut, del programa 'Tot Gira', de 'Catalunya Ràdio', ha asegurado en esta emisora que un responsable importante de la parcela deportiva azulgrana le ha avanzado que el Barça fichará a una gran estrella para la delantera. El periodista asegura que este 'bombazo' sería Lautaro Martínez y que en esta inesperada operación entraría Arturo Vidal por petición expresa del conjunto italiano y de su entrenador, Antonio Conte.

A falta de conocer más detalles, si esto se terminara confirmando sería un golpe de efecto espectacular por parte del Barcelona. Los culés necesitaban un '9' de nivel incluso antes de la lesión de Suárez, por lo que la llegada de Lautaro sería una noticia impresionante. El de Bahía Blanca está siendo uno de los puntas de la temporada en Europa y sus características podrían ser decisivas en este Barça de Setién.

Barcelona: Lautaro Martínez quien juega para el Inter de Milan podría ser culé

Te puede interesar: Atlético de Madrid empata frente al Leganés en un partido pobre

A pesar de esta información, no obstante, parece complicado de creer que el Inter de Milán acceda a vender a su gran estrella en los últimos días de mercado sin fichar un sustituto de categoría. Además, también hay que tener en cuenta que los barcelonistas no tienen dinero en caja ahora mismo y el traspaso sería multimillonario. Incluir a Vidal abarataría su llegada en 15 o 20 millones de euros, pero el argentino no saldría del Inter por menos de 100 en total.

Síguenos en instagram y entérate de las noticias trend de la semana