Barcelona: Directiva de ex presidente Bartomeu llamaba 'enano hormonado' a Messi

La directiva del FC Barcelona encabezado por Josep Maria Bartomeu llamaba "enano hormonado" a Lionel Messi, reveló el medio español El Periódico, que tuvo acceso a conversaciones de WhatsApp entre integrantes del cuerpo directivo blaugrana entre enero y marzo de 2021.

Las filtraciones surgieron de una investigación que realizaron los Mossos d’Esquadra, es decir, la policía autonómica de Cataluña, que tuvieron accesos a chats de WhatsApp en donde Román Gómez Ponti, entonces jefe de los servicios jurídicos del Barça, se refirió a 'La Pulga' como "enano hormonado".

"Los que hemos trabajado con él hemos sufrido de este enano hormonado que le debe al Barça LA VIDA (sic)", diría presntamente Gómez Ponti a Bartomeu en un fragmento de la charla compartida en la plataforma de mensajería, según el informe policial consignado por El Periódico en su prublicaciñon del jueves 12 de enero de 2023.

Es de dominio público que el propio Barcelona aplicó un tratamiento consistente en utilizar la hormona de crecimiento a Messi, cuando lo reclutó siendo apenas un niño que a los 15 años tenía una altura de un metro 25 centímetros. Sin este suministro hubiera alcanzado el metro y medio de estatura, pero al final consiguió "estirarse" a un metro 69 centímetros.

Bartomeu fue arrestadoel 1 de marzo dde 2021 al igual que otros miembros de su gabinete directivo por participar un año atrás en actos ilegales al frente del club catalán, problema bautizado como Barçagate.

Messi acabaría emigrando del Barcelona, a pesar de las súplicas del entonces presidente barcelonista de que permaneciera en el club y de las largas negociaciones con él de su representante y padre Jorge Messi. Al final, el '10' no ocultó su desagrado por Bartomeu.

Varias inconformidades

En la conversación publicada por El Periódico, Bartomeu habría quejado por un filtración publicada por el diario El Mundo, en la que se ventilan datos contractuales. Esto desembocaría en el lío que significó la salida de Messi para enrolarse con el Paris Saint-Germain.

"Oscar (Grau, entonces CEO del club), esta filtración tan solo ha podido salir del club, nunca se ha hecho público y entiendo que tan solo pocas personas tienen acceso al contrato de Messi. No creo que sea una filtración suya para irse. Quien lo ha filtrado hace daño al club", escribió Bartomeu.

Gómez-Ponti respondería que la mala intención era del propio jugador que hasta en ese momento solo había vestido la camiseta del Barcelona como su único club profesional.

"Barto, de verdad, no se puede ser tan buena persona con esta rata de cloaca. El club se lo ha dado todo y él se ha dedicado a marcar una dictadura de fichajes, traspasos, renovaciones, patrocinadores tan solo para él, etcétera. Yo no lo podré hacer nunca, pero a las cifras de su contrato habría que sumar Pinto, la renovación de Suárez y la de Jordi Alba, o la comisión de renovación de Fati". Y añade: "¿Rodrigo Messi (hermano del futbolista) agente? Pero si no sabe ni leer y, encima, llevaba de socio a un traficante de drogas", diría Gómez Ponti.

Fue entonces que según los mensajes de WhatsApp arremetió contra la versión pública del propio Messi de que se bajó el sueldo para seguir en el Barcelona.

"Cuando las cosas van mal (pandemia) recibes su mítico mensaje de ‘presi, bájales el sueldo a los demás, pero a mí y a Luís (Suárez) no nos toques’.

"Ojalá se vaya entre la indiferencia de la gente, que es lo peor que le puede pasar (un pesetero más…)".

Al final, el informe detalló que Bartomeu, por su parte, dijo que estaba de acuerdo en muchas cosas con Grau y que "primero va el Barça y este tipo de artículos hacen daño a la imagen del club".

