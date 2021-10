Barbie Juárez: He hecho lo doble que Canelo y no ganó lo mismo por ser mujer

Mariana la “Barby” Juárez expresó su inconformidad contra el boxeo mexicano al asegurar que ha “hecho lo doble” que Saúl “Canelo” Álvarez en el cuadrilátero, pero sus ingresos son menores que los del tapatío solo por ser mujer.

La pugilista declaró que a lo largo de su carrera deportiva ha enfrentado a rivales de renombre y señaló que, aunque no menosprecia la labor de ‘Canelo’, sí le da coraje la diferencia económica entre ambos.

“He hecho el doble del Canelo Álvaréz y no gano lo mismo por ser mujer. He tenido rivales de renombre, he ganado mis cosas como han tenido que ser, soy tres veces campeona del mundo, no lo menosprecio, porque es un chico que al final del día ha sabido aprovechar las cosas.

“A lo mejor no es culpa de Canelo”

En ese sentido, la bella pugilista mexicana aseguró que no es culpa de Saúl Álvarez la diferencia de sueldos y bonos recibidos por las boxeadoras, sino de las organizaciones boxísticas y de las marcas patrocinadoras.

“A lo mejor él no tiene la culpa, él simplemente ha trabajado y se gana las cosas, pero creo que ahí sí es donde da un poco, no un poco, da mucho coraje”, expresó en entrevista para el portal Publimetro.

Juárez indicó que si el trato económico fuera equitativo entre ambos pugilistas, viviría en una zona de mayor valor, tendría autos de lujo o guardaespaldas como en diversas ocasiones presume Saúl. “Yo me cuido, no necesito guardaespaldas, no creo que alguien quiera meterse conmigo”.

¿Quién es la “Barbie” Juárez?

Mariana Juárez

María Anastasia Trejo es una boxeadora profesional mexicana. Ex campeona mundial de dos divisiones y tres títulos mundiales, tras conseguir el título de peso mosca femenino del CMB de 2011 a 2012 y el título de peso gallo femenino del CMB de 2017 a octubre de 2020.

La “Barby” Juárez presume en su carrera tres títulos mundiales del Consejo Mundial de Boxeo en las categorías mosca, supermosca y gallo, además de que ha sido calificada como una de las mejores boxeadoras en la actualidad.

Síguenos en Google News, Facebook y Twitter para mantenerte informado.