Baños ya alista la guillotina

Agencias/ Diario La verdad Ciudad de México Se terminó una gris Liguilla para el Club América y con ello se avecina una reestructura del plantel de cara al Clausura 2018. Tras ser eliminados de la Semifinal con Tigres y no lograr hacer un solo gol en Liguilla, aunado a la baja de juego de algunos elementos importantes en la plantilla, los siguientes días serán cruciales para que la directiva haga un análisis de lo que necesitan a futuro.

"No nos gusta compararnos con los demás equipos, tenemos que hacer un análisis, sentarme con el cuerpo técnico y con la directiva y ver qué es lo que necesita el equipo y ver cuáles podrán ser las incorporaciones y las bajas", pudo expresar el Presidente Deportivo, Santiago Baños.

Miguel Herrera, cuerpo técnico y directiva llegaron para este Clausura 2017, dentro de la cúpula azulcrema es sabido que planeaban renovarse en este invierno y crear cada vez un equipo más cercano a sus necesidades. Entre lo cambios que se vislumbran, está la baja de Miguel Samudio, el paraguayo culmina su contrato en este semestre y fueron pocas las posibilidades para que le dieran una renovación. “Tenemos unos días de descanso, igual yo me tengo que presentar a los exámenes porque mi contrato termina el 31, vamos a tomar la mejor decisión, seguramente América va a hacer lo suyo y nosotros nos vamos a empezar a mover por si no continuo.Si me voy, me voy con la frente en alto" , expresó el zaguero. Otros de los jugadores que estarían fuera de la institución azulcrema, son Silvio Romero, Cecilio Domínguez y Darwin Quintero, estos tres extranjeros buscan ser vendidos por América y así poder traer a los que Herrera considere como mejor elección, para de a poco conformar a su equipo de cara al siguiente torneo.