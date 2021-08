Bandera de Afganistán estará en los Juegos Paralímpicos de Tokio 2020

En la víspera de la ceremonia de apertura del martes en el Estadio Olímpico de Tokio, el presidente del Comité Paralímpico Internacional (IPC), Andrew Parsons, dijo que estaba decidido a llevarlos a cabo de manera segura y aseguró que la bandera de Afganistán estará en los Juegos Paralímpicos.

¿Competirán los afganos?

No, el Comité Paralímpico Internacional ya había anunciado que Afganistán no participará en los paralímpicos de Tokio 2020, pero Parsons dijo que la bandera de Afganistán se incorporará al desfile de la ceremonia de apertura aun cuando los atletas no acudan debido a la cancelación de vuelos desde el país.

El aeropuerto de Kabul ha sido el centro de atención del mundo esta semana después de que los talibanes tomaron la capital, con miles de personas tratando de huir del nuevo régimen y que lamentablemente hizo que Afganistán no participe en los Juegos Paralímpicos Tokio 2020.

Bandera de Afganistán estará en los Juegos Paralímpicos

Los eventos de Afganistán impiden que sus atletas participen.

Andrew Parsons aseguró que se incluirá la bandera de Afganistán en la ceremonia en señal de solidaridad “hemos invitado al representante del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Refugiados aquí para que actúe como abanderado".

“Es importante resaltar que es un mensaje de solidaridad y paz que enviamos al mundo”, Andrew Parsons.

"Nos gustaría tenerlos aquí, lamentablemente no es posible, pero estarán aquí en espíritu", agregó el presidente del IPC al anunciar que la bandera de Afganistán estará en los Juegos Paralímpicos.

De hecho Australia realizó una dramática misión de rescate de 50 atletas paralímpicos afganos para que estos pudieran abandonar Afganistán y recibir refugio, debido a que los talibanes han tomado el control del país.

Y es que la toma de poder de los talibanes en Afganistán se considera una amenaza para las ambiciones deportivas de la nación, y las deportistas temen ser castigadas por intentar competir, por ello la bandera de Afganistán estará en los Juegos Paralímpicos.

El Comité Paralímpico Internacional (IPC) dijo que "apoyaba la práctica del deporte como un derecho humano básico", agregando que "Toda persona debe tener la posibilidad de practicar deporte y nadie debe ser discriminado por su discapacidad, género, preferencia sexual, raza o religión".

Juegos Paralímpicos de Tokio 2020: Equipo de refugiados

Bandera de Afganistán estará en los Juegos Paralímpicos.

Como los atletas afganos no podrán estar en Tokio 2020, el IPC dijo que la bandera de Afganistán estará en los Juegos Paralímpicos, pero también hizo mención que entre las federaciones que compiten estará el Equipo Paralímpico de Refugiados, que consta de seis atletas, una mujer y cinco hombres.

Este grupo representa a más de 82 millones de personas en todo el mundo que se han visto obligadas a huir de la guerra, la persecución y los abusos contra los derechos humanos, 12 millones de los cuales viven con una discapacidad.

La estrella del fútbol del Bayern de Múnich, Alphonso Davies, escribió una carta abierta al Equipo de Refugiados antes de la competencia, donde la bandera de Afganistán estará en los Juegos Paralímpicos, en la que dijo que los involucrados eran una inspiración.

Carta de Alphonso Davies

Davies escribió: "No todo el mundo comprende el viaje que han realizado", quien era un refugiado antes de que su familia se mudara a Canadá. "Pero yo sí, y eso es una parte importante de lo que me hizo ser quien soy.

"Leí sus historias y aprendí sobre los viajes por los que todos han pasado. Eres el equipo deportivo más valiente del mundo en este momento”.

"Una de las cosas que conozco sobre el deporte es su poder para cambiar vidas. Ahora todos son modelos a seguir con el poder de inspirar a los demás. No se equivoquen, lo que están a punto de hacer en Tokio cambiará la vida de las personas.

"Habrá jóvenes que se dedicarán al deporte gracias a ustedes", finalizó el jugador del Bayern de Múnich, previo al inaugural de Tokio 2020, donde la bandera de Afganistán estará en los Juegos Paralímpicos como señal de solidaridad y paz.

