Balón de Oro 2020 es SUSPENDIDO por coronavirus.

Fue mediante un comunicado que el Grupo L’Équipe, quien pertenece a la revista France Football, organizador del Balón de Oro desde 1956, quienes han tomado la determinación y dieron a conocer que no se otorgará el Balón de Oro 2020 por la situación que ha generado el coronavirus en el mundo.

Una decisión que Pascal Ferré, editor en jefe del semanario, justificado por el contexto particular de este año marcado por la crisis de salud debido a la pandemia del Covid-19; información oficial de L'Équipe a través de su sitio web y redes sociales dieron a conocer.

Los ganadores de la última edición del Balón de Oro no tendrán sucesores al final del año. Es la primera vez desde 1956 que dicha ceremonia se suspende. Por ello el argentino Lionel Messi y la estadounidense Megan Rapinoe (ganadores del Balón de Oro en la pasada temporada) seguirán reinando y no tendrán sucesor este año.

"Un año tan único no puede, y no debe, ser tratado como un año ordinario. Solo dos meses, de los once generalmente requeridos para formarse una opinión y decidir entre los mejores”.