Babe Ruth: Subastarán histórico bate de 'El Bambino'.

Babe Ruth es una de las leyendas más grandes en el béisbol, conectando en 1929 su cuadrangular 500 de su carrera y ahora casi 75 años después de aquel momento legendario un amigo de ‘El Bambino’ que conservó el bate con el que logró dicha hazaña, lo pondrá en subasta.

El pelotero Babe Ruth fue el primero en lograr dicho número de cuadrangulares en la historia, la hazaña conseguida por ‘El Bambino’ la hizo el 11 de agosto de 1929, luego de pegar un solitario home run vistiendo la franela de los Yankees frente a Willis Hudin en el League Park de la ciudad de Cleveland.

Babe Ruth: Subastarán histórico bate de 'El Bambino'.

Fue a mediados de los años 40’s que Ruth le regaló a su amigo Jim Rice el bate con el que logró los 500 cuadrangulares. Terry Rice es el único hijo varón de Jim y ahora está por subastar dicho tolete.

“Siempre estaba allí. Era parte de la vida. Nadie dijo que yo no podía tocarlo. Nunca lo saqué para jugar béisbol”le dijo Rice a The Associated Press por vía telefónica el miércoles.

El hecho de no utilizarlo y tenerlo intacto, le ha servido pues recientemente se certificó la autenticidad de Babe Ruth. “Para un objeto inanimado, es hermoso. Está en perfectas condiciones”. Mencionó Rice.

Babe Ruth: Subastarán histórico bate de 'El Bambino'.

Bate histrórico de Babe Ruth será subastado

El bate Louisville Slugger de Babe Ruth tiene algunas marcas en la parte superior del barril, que era con lo que solía quitar el lodo de sus spikes.

“Babe Ruth es el rey del mercado de los artículos deportivos de colección. Cuando sale a la luz un nuevo artículo de Ruth de tal calidad e importancia histórica como éste, genera enorme emoción en todo el sector”. dijo David Kholer, presidente de SCP Auctions.

Checa todo nuestro contenido de DEPORTES

Luego de dicha hazaña conseguida por Ruth, tuvieron que pasar 16 años para que Mel Ott pudiera llegar en 1945 a 500 cuadrangulares.

Después de que Jim Rice falleció en 1983, su esposa conservó el bate hasta que ella murió en 1997. Fue entonces que pasó a manos de de Terry y tras hablar con sus hermanas llegaron al acuerdo de subastarlo y dividir las ganancias.

Babe Ruth: Subastarán histórico bate de 'El Bambino'.

Te Puede Interesar: Jimena Sánchez: La Kim Kardashian mexicana (FOTOS)

Se estima que el bate del cuadrangular 500 en la carrera de Babe Ruth pueda alcanzar más de un millón de dólares. Será a partir del 27 de noviembre cuando inicie las pujas en línea en scpauctions.com y finalizará el próximo 14 de diciembre.

Dale click a la estrella de Google News y síguenos