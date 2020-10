BTS: ARMY finalmente resuelve el misterio detrás de curiosas fotos de V del 2019

El ARMY de BTS finalmente resolvió el misterio detrás del tuit con un uniforme escolar de V, también conocido como Kim Taehyung, que fue el deseo de cumpleaños de J-Hope en 2019.

Descubra a continuación para saber por qué TaeTae se vistió como un estudiante guapo, y más detalles sobre los planes futuros de BTS en La Verdad Noticias.

BTS trae de regreso a "Run BTS"

Jin de BTS había revelado recientemente en Weverse, a través de un comentario a la publicación de un miembro del ARMY, que el septeto había filmado recientemente un nuevo episodio de "Run BTS", confirmando así el regreso del amado programa.

Para los no hablados, el último episodio (Ep 111) de Run BTS se emitió el 4 de agosto, después de lo cual se le dio el espacio del martes a In the SOOP BTS.

ARMY finalmente resuelve el misterio detrás de por qué V, también conocido como Taehyung, vestía un uniforme escolar en un tweet fotográfico de 2019

Ahora, Weverse ha confirmado que Run BTS con el Ep 112, que fue emitido el 20 de octubre de este año. La imagen de vista previa utilizada muestra a Jungkook, sin sus tatuajes en las manos, vestido con un uniforme escolar con una mirada frustrada.

Titulado Dalbang School, tendremos otra mirada a las habilidades de actuación cómica / dramática de BTS como se ve durante su parodia de 'Regreso a la escuela' en Run BTS en el episodio 11, su parodia de 'Cops' en Run BTS en el episodio 12 y su 'Dalbang Dorm' durante los episodios 73, 74, 75 y 76 .

ARMY espera que el alter ego de Suga, Yoonji, regrese durante el episodio 112. Echa un vistazo a la vista previa de Run BTS Ep 112 AQUÍ:

La historia detrás de la foto de V

Vistiendo un uniforme similar al de Jungkook estaba V durante un tweet de foto de 2019, que fue compartido por J-Hope como un mensaje de cumpleaños para Kim Taehyung el 30 de diciembre.

La fotos mostraron a TaeTae posando como un guapo estudiante adornando el uniforme mientras su cabello negro lo envolvía.

También podemos ver a través del reflejo del espejo que J-Hope, que estaba tomando la foto, y RM fueron vistos con uniformes similares a V y Jungkook mientras estaban rodeados de múltiples cámaras. Por lo tanto, el misterio detrás de la adorable imagen de Taehyung finalmente se resuelve, pues los idols estaban filmando el episodio para Run BTS.

