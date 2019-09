BOX Lista la Tigre Jiménez para enfrentar a Franchon Crews Dezurn

La mexicana Alejandra “Tigre” Jiménez (12-0-1 9 KO’s), actual campeona de peso Completo que avala el Consejo Mundial de Boxeo (WBC, por sus siglas en inglés), se encuentra sumamente entusiasmada por representar al boxeo mexicano en una fecha tan especial para nuestro país.

También te puede interesar: Neymar hace 'BERRINCHE' al enterarse que no regresará al Barcelona (VIDEO)

La boxeadora enfrentará a la estadounidense Franchon Crews Dezurn (5-1-0, 2 KO’s), por el campeonato absoluto de peso Supermedio del WBC, el próximo sábado 14 de septiembre en el “Dignity Health Sports Park”, en Carson, California.

El combate entre la “Tigre”, quien se encuentra en la recta final de su preparación bajo la asesoría de su mánager, Samuel “Sammy” Uribe y la monarca estadounidense, se disputará en el turno coestelar de la función que encabeza el invicto tijuanense Jaime Munguía (33-0-0, 26 KO’s) y el ghanés Patrick Allotey (40-3-0, 30 KO’s).

El campeón mexicano expondrá por quinta ocasión su campeonato de peso Superwelter de la Organización Mundial de Boxeo (OMB).

BOX Lista la Tigre Jiménez para enfrentar a Franchon Crews Dezurn

Para el peleador azteca, de 22 años de edad, es la primera vez que estelarizará la velada del fin de semana patrio en Estados Unidos.

Alejandra ha sido reiterativa en su postura de anunciar el fin del reinado de Crews Dezurn, quien conquistó el título tras imponerse por decisión mayoritaria a Maricela “Diva” Cornejo el sábado 13 de septiembre del 2018, en el “Hard Rock Hotel and Casino”, de Las Vegas, Nevada.

“Voy completamente decidida y motivada para destronar a Franchon, no tengo dudas en cumplir el objetivo que ya me había trazado desde el año pasado, así que tengo la oportunidad en puerta y no voy a fallar en el intento, voy a regresar a Cancún con el cinto de campeona de los Supermedios y ceder el de los Completos”, mencionó la “Tigre”, quien marcha invicta en el profesionalismo y lista para hacer más historia en el boxeo mundial.