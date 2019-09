BOX: Franchon Crews asegura que su oponente la 'Tigre' Jiménez fue irrespetuosa

Ya está todo listo para que Franchon Rebecca Monich Crews enfrente a Alejandra "Tigre" Jiménez para arriesgar este próximo sábado 14 de septiembre su título de peso Supermedio del Consejo Mundial de Boxeo (WBC) en el “Dignity Health Sport” de Carson , California.

Luego de darse a conocer de manera oficial esta pelea, la polémica no se hizo esperar luego de que la mexicana argumentara que se siente segura de ganar este cinturón ante Monich.

Las declaraciones de la "Tigre" no le parecieron a Franchon por lo que le respondió de manera inmediata:

"Efectivamente ella tiene más combates profesionales pero nunca ha peleado en Supermedio, por lo tanto tengo más experiencia en este peso y seré su primera oponente real en esta división, así que me parece que tengo más probabilidades de ganar; además ella no tiene la suficiente técnica y el nivel que se necesita, Creo que estoy en un nivel superior”.

Crews, quien el sábado anterior cumplió con el prepesaje obligatorio de 7 días marcando 160 libras (72.500 kilogramos) por debajo del límite establecido, enfrentará a la retadora perteneciente a las promotoras “Cancun Boxing” y “Boxing Time Promotions”.

“Hay algunas preocupaciones sobre mi rival, pues sé que bajó mucho de peso y no conozco mucho sobre sus características sobre el ring, como sus medidas de brazos, golpeo y todo eso que ya sabré cuando llegue el momento; pero al final, estoy aquí y debo hacerlo, sé que puedo ganar porque no estoy aquí por suerte, llegué hasta donde estoy por mi trabajo y así es como voy a permanecer, por mi trabajo”, añadió, “y considero que su paso invicto llegará muy pronto a sus final”.

¿Crees que le afecte a Jiménez el cambio de peso?

No creo que le afecte, ella mostró mucha energía y movilidad en su pelea pasada, pero como he dicho, ella estuvo peleando con oponentes de menor categoría, y fueron castigados en el cuerpo; ella les golpeaba hasta por la espalda y eso las dejó fuera de combate, yo estoy lista para arrasar. A ella le gusta decir muchas cosas en redes sociales, es un poco irrespetuosa, pero está bien, puede decir y escribir lo que desee, pero yo se que no voy a perder este combate”.

¿Qué clase de basura ha dicho ella o a que te refieres?

Bueno, ella ya se siente dueña de mi cinturón, por su sangre mexicana y sin mencionar que el WBC empezó en México, ella siente como si ya fuera la dueña del cinturón, como si ya lo tuviera ganado por automático; yo no sé ni cómo llegó a ser campeona o cómo es que la asignaron como mi oponente mandatorio por el WBC, me refiero a que no ha peleado con nadie en el peso Supermedio, pero no me importa, ha sido irrespetuosa, y va a pagar por ello.

Franchon recordó que tuvo la oportunidad de trabajar mucho con jóvenes amateurs de los mejores en el país para su entrenamiento y consideró que realizó un trabajo excelente, y por ello se siente muy animada y llena de positivismo.

“Respeté mis tiempos de entrenamiento para tener una recuperación óptima y cuando sea el momento de estar en el ring, ahí se completará el círculo de la preparación y ya estoy lista por eso”.

Finalmente comentó que le gustaría ser campeona unificada (enfrentar a la estadounidense Alicia Napoleón, monarca de la AMB y a la sueca Elin Cederroos, campeona de la FIB) y en este momento siento que tengo la oportunidad de lograrlo como lo han hecho otros campeones con otros títulos y quiero dejar mi legado.

"Tengo mucho trabajo por hacer para seguir promoviendo el boxeo femenino y estaré aquí tanto como pueda y aunque mi esposo quiere tener bebés, nosotros estamos dándolo todo para que yo siga aquí, pues todavía tengo mucho que probar”.