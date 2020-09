Azteca Deportes DEJA la NFL y Enrique Garay cerca de ESPN ¡Muere el Ritual!

El pasado jueves 10 de septiembre arrancó la nueva temporada de la NFL con el duelo en el que los Kansas City Chiefs ganaron 34-20 sobre los Houston Texans, pero este domingo en la tradición del futbol americano, Azteca Deportes no inicio con el ‘Ritual NFL’, tras varios años y siendo una tradición se supo que ya no habrá más deporte de las tacleadas con los del Ajusco y por ello se ha especulado que Enrique Garay podría llegar a ESPN para narrar dichos juegos en la empresa estadounidense.

Con más de 40 años con el llamado ‘Ritual NFL’, en el arranque de una campaña más en los emparrillados, Azteca Deportes, ya no tendrá más juegos en sus transmisiones de domingo; se especula que ahora solamente en sus redes sociales manejaran resumenes de los encuentros.

Garay a ESPN tras dejar Azteca Deportes partidos de NFL

Con esto se han acabado 30 años de Enrique Garay en Azteca Deportes liderando las narraciones de los juegos de la NFL, pero parece que el experimentado comentarista ya tendría una nueva casa para seguir narrando futbol americano, se trataría de la cadena ESPN, a donde llegaría para hacer equipo con Eduardo Varela y todo el equipo de la cadena norteamericana que transmite los juegos de dicha liga.

Enrique Garay y equipo de Azteca Deportes.

Es oportuno mencionar que no hay nada confirmado sobre la situación de Enrique Garay y la posible llegada a ESPN, pero Eduardo Varela dejó un mensaje en redes sociales que podría ser que el ex Azteca Deportes pudiera estar presente en el New York Giants vs Pittsburgh Steelers.

Te enterarás el lunes �� https://t.co/ddsLhJoy5v — Eduardo Varela�������� (@LaloVarelaTV) September 9, 2020

Enrique Garay en una charla con el afamado periodista Javier Alarcón, reveló que su vínculo con Azteca Deportes era por proyectos y que tiene la facilidad para ser freelance con cualquier medio; es por ello que ahora narra los Playoffs de la NBA en NBA League Pass y que ahora podría estar llegando a ESPN para los encuentros de la Temporada 101 de la NFL que recién a comenzado.