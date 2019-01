Avión donde viajaba el futbolista Emiliano Sala desaparece.

El futbolista Emiliano Salas viajaba en un avión que ha desaparecido en la costa de la isla de Guernsey, muy cerca de Normandía, así lo revelaron las autoridades de aviación civil de Francia.

Avión donde viajaba el futbolista Emiliano Sala desaparece.

Fue el lunes por la noche cuando el avión desapareció del radar, esto cuando volaba sobre el Canal de la Mancha; cuando iba de Nantes a Gales para juntarse de nueva cuenta con el Cardiff.

Avión donde viajaba el futbolista Emiliano Sala desaparece.

John Fitzgerald (oficial de busqueda), dijo a The Associated Press que "no esperamos encontrar a persona alguna con vida. Creo que la guardia costera tampoco. No sabemos cómo desapareció”.

Avión donde viajaba el futbolista Emiliano Sala desaparece.

Las autoridades mencionaron que no hubo comunicación alguna por radio, por lo que la autoridad marítima regional desplegó de manera inmediata un helicóptero de búsqueda. El joven futbolista de 28 años de edad había firmado su traspaso el pasado viernes del Nantes al Cardiff.