Auxiliar de Maradona asegura que no han hablado

Luego de que ayer arribara Diego Armando Maradona a la ciudad de Culiacán para dirigir a los Dorados de Sinaloa, Mario García, quien sería auxiliar del argentino aseguró que no ha tenido contacto con el DT del Gran Pez.

De acuerdo a Récord, Mario García dejó su puesto en la Segunda División donde trabajaba con el Tuxtla FC, para trabajar en el nuevo proyecto de los Dorados, mismo que tendrá como Director Técnico a Maradona.

Sin embargo, García asegura que no ha sostenido conversación alguna con el argentino. Mario asegura que la única vez que ha tenido contacto con Diego, fue una ocasión en la que coincidieron en el estadio en el 86.

"Si te dijera que es mi cuate, sería un buen mentiroso y es lo que no tengo. Lo más cerca que lo conocí fue cuando estaba en el Estadio Azteca en el 86, me tocó en la grada de arriba de él, fue lo más cerca que me tocó", aseguró Mario.

El Cuerpo Técnico de Diego Armando Maradona

El argentino contará con un Cuerpo Técnico conformado por 3 argentinos más: Gastón Romero, Bruno Maffoni y Luis Islas. A estos, se sumaría como Auxiliar de los Dorados, Mario García.