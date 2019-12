Aumenta el legado del Reyes superando a Tomás Pérez

Debido a esto es que la sexta semana del término se ha vuelto histórica para él jugar. Por el hecho de poder batear como en sus inicios en el Béisbol profesional. Logrando que el jugar agregara otro logro más a su ya muy buena carrera y es que el mismo logró arribar 1.013 imparables. Sorprendente cifra por parte del jugador que le permite ponerse sobre Tomás Pérez.Siendo el ambidiestro con más incogibles de la LVBP.

Este es un logro que se pudo completar luego de lograr dos conexiones a los jardines del parque de la Ciudad Universitaria de Caracas. Gracias a esto es que el mismo tuvo la capacidad de superar a uno de los mejores peloteros que ha dado el país.

Con más de un millar de imparables este jugador o mejor dicho el jardinero de Caribes De Anzoátegui René Reyes alcanza a tener una mayor relevancia. Lo cual le permite conseguir una mayor popularidad y hacer que prácticamente el mundo se rinda a sus pies logrando algo increíble con solo haber jugado 21 campañas.

Para lograr tener mejor entendimiento de esto hay que recordar que el ex pelotero larense logró completar este logro en 24 contiendas.

Por si todo esto nos parece poco debemos conocer que el increíble jugador conocido como René Reyes con 41 años edad logró alcanzar el puesto número siete en todo el béisbol venezolano. Lo cual lo coloca más cerca de los conocidos José Castillos que tiene 1.032 imparables y Luis Camaleón García que guarda 1.065.

Si tenemos esto en cuenta más la habilidad y el ritmo que ha estado manteniendo el slugger ambidiestro. Podemos decir que tiene una posibilidad de superar a ambos. No obstante, como todo en el Béisbol no hay certeza de que pueda lograrlo, aunque en estos momentos se encuentra capaz de hacerlo no sabemos qué pueda pasar a futuro. Si el aclamado jugador puede mantener su ritmo, sin duda que podrá conseguir superar a José Castillo y Luis Camaleón García.

A lo largo de la carrera de René Reyes este ha demostrado que tiene lo que hace falta para convertirse en los mejores y el hecho de que haya llegado a más del millar de hits es una forma de demostrarlo. Pero no solo por haber llegado a tal cifra, a esto debemos agregarle el hecho de que con el menor número de campañas lo logró. Esto quiere decir que del top 10 en los renglones ofensivos este es el segundo con menos campañas que logró arribar al millar de hits.

Por otro lado René Reyes tiene otro gran registro que romper, ya que está por llegar a las 500 carreras producidas, lo cual resulta sin duda increíble. A todo esto debemos tener en cuenta que los indígenas le restan cinco choques en la temporada regular.

Teniendo la oportunidad de acceder a la postemporada, algo que si llega a suceder le permitirá al jugar experimentado avanzar en sus números ofensivos. Pero no solo eso sino que además podrá conducir al elenco de Jackson Melian para luchar en el campo por su cuarto título en el beisbol venezolano.

Con todo esto en mente Rene Reyes puede llegar a aumentar la cantidad de logros que se ha ganado siempre que mantenga la misma calidad de juego que hasta ahora. De lograrlo no solo puede llegar a superar a José Castillos que como mencionamos tiene 1.032 imparables o a Luis Camaleón García que cuenta con 1.065 hits, sino que puede establecer otros récords.

No obstante, recordemos que en el Béisbol siempre pueden ocurrir imprevistos por lo que no es una apuesta cien por ciento ganada, ya que para lograr todo lo mencionado debe mantener un buen ritmo. Recordemos que aunque es un jugador experimentado, hay muchos equipos buenos a los cuales debe enfrentar.

A todo esto debemos agregar que si te interesa el tema de las apuestas te recomendamos usar el código bonus en Rincón Apuestas y el bono William Hill por ejemplo.