Aubameyang, capitán del Arsenal “convencido de QUEDARSE” asegura Mikel Arteta

El técnico del Arsenal, Mikel Arteta, cree que el capitán Pierre-Emerick Aubameyang ha sido "convencido de quedarse aquí por más tiempo" después de su papel protagónico en la victoria de Community Shield sobre el Liverpool.

El delantero Aubameyang, cuyo contrato con los Gunners expira el próximo verano, hizo un fantástico primer partido, antes del empate de Takumi Minamino, y luego anotó el penalti ganador en la tanda de penaltis en Wembley el sábado.

"Es un momento emocionante para ser jugador del Arsenal", dijo el internacional de Gabón de 31 años.

El Arsenal, ganadores de la Copa FA han estado tratando de vincular a Aubameyang con un nuevo contrato durante algún tiempo.

Pierre-Emerick Aubameyang y su desempeño en el Arsenal

Pierre-Emerick Aubameyang al parecer ha decidido quedarse con el Arsenal por un tiempo más

Ha marcado 70 goles en 109 partidos desde que se unió al Arsenal procedente del Borussia Dortmund por un récord del club de 56 millones de libras en enero de 2018.

Aubameyang fue nombrado capitán del Arsenal en noviembre después de que el mediocampista Granit Xhaka fuera despojado del brazalete por el predecesor de Arteta, Unai Emery.

"Mi trabajo es tratar de convencerlo de que está en el lugar correcto en el momento correcto", dijo Arteta a BBC Radio 5 Live.

"Creo que lo conseguimos y luego tenemos que hacer el papeleo y eso lleva un poco de tiempo".

El excelente gol de 20 yardas de Aubameyang el sábado lo convirtió en el segundo jugador de los Gunners en anotar cinco goles en Wembley, después de Alexis Sánchez.

Y todos han venido desde julio: anotó dos goles en la victoria por 2-0 sobre el Manchester City en la semifinal de la FA Cup antes de otro doble cuando el Chelsea fue derrotado por 2-1 en la final.

Cuando se le preguntó sobre su futuro después del Community Shield, Aubameyang dijo: "Lo veremos en estos días. Hoy nos llevamos el trofeo, eso es todo”.

"Estamos mejorando. Todavía hay trabajo por hacer, pero estoy muy contento".

Pierre-Emerick Aubameyang ha marcado 70 goles desde que se unió al Arsenal

Aubameyang ganó la bota de oro de la Bundesliga en 2017 y la versión de la Premier League en 2019, aunque sus únicos trofeos importantes son la German Cup, la FA Cupy la French League Cup con Saint-Etienne.

Klopp quiere que se mantengan las cinco sustituciones

El técnico del Liverpool, Jurgen Klopp, espera que los clubes de la Premier League cambien de opinión y voten para mantener cinco sustituciones esta temporada.

La regla se introdujo en todo el mundo para ayudar a los equipos a terminar sus temporadas 2019-20 o 2020 en medio de la pandemia de coronavirus.

A las ligas se les permitió mantener eso para 2020-21, pero los clubes de la Premier League votaron a principios de agosto para volver a la regla regular de tres sustituciones.

Según se informa, habrá otra votación esta semana, aunque los críticos dicen que beneficiaría a equipos más grandes con más dinero para construir escuadrones más grandes y más fuertes.

"No quiero tener una ventaja en la competencia o lo que sea, pero tenemos 38 partidos de la Premier League y eso significa que estas cosas ayudarían", dijo Klopp.

"Me imagino que otros equipos lo verán de manera diferente. Se trata de cómo podemos superar esta temporada, no de quién puede obtener una pequeña ventaja aquí y allá. Por el bien de los jugadores de fútbol y los niveles de rendimiento"

El Liverpool, campeón de la Premier League, comenzó a entrenar hace dos semanas, mientras que el Arsenal, que ganó la FA Cup el 1 de agosto, ha regresado hace una semana.

Arteta dijo que algunos de los jugadores de su once inicial el sábado habían tenido una única sesión de entrenamiento.

"Les sigo exigiendo, los sigo presionando y ellos siguen respondiendo", dijo. "Están dispuestos a hacer más.

"Sabíamos el desafío que teníamos hoy contra nosotros, probablemente el mejor equipo de Europa. Pero puedes ver cómo los muchachos compiten".

Klopp dijo: "En las áreas decisivas quiero que seamos más convincentes, más creativos, pero tuvimos dos semanas de entrenamiento después de un breve descanso, después de una larga temporada.

"Nos estamos preparando para la temporada completa, no para este partido de hoy. Si hubiéramos jugado un amistoso hoy, habría dicho que estábamos en una posición perfecta".

Cada país europeo juega dos partidos de la Nations League en el receso internacional de la próxima semana antes de que comience la temporada de la Premier League el 12 de septiembre.

"Ahora enviamos a nuestros jugadores a las selecciones nacionales y no tenemos idea de lo que harán allí", dijo Klopp. "¿Estamos felices por eso? No. Pero no estamos quejándonos de nada y no hay nada que criticar”.

TE PUEDE INTERESAR: Arsenal anuncia que DESPEDIRÁ a empleados tras PROBLEMAS financieros por Covid-19

"Solo tendremos tres días para prepararnos para Leeds. No tienen tantos internacionales, así que entrenan durante dos semanas. Necesitamos asegurarnos de que estamos listos".