Atlético de Madrid ARREPENTIDO de vender a Raúl Jiménez.

El atacante mexicano Raúl Alonso Jiménez se encuentra viviendo uno de los mejores momentos en su carrera sin duda alguna, así lo viene demostrando en la Premier League con el equipo del Wolverhampton y de manera reciente el Presidente del conjunto del Atlético de Madrid, Enrique Cerezo, hizo mención que sienten algún arrepentimiento por haber vendido al goleador de 28 años de edad.

“Uno se arrepiente de muchas cosas pero el futbol es así (por dejarlo ir) y los jugadores funcionan en un equipo y otros no. Hay veces que a los jugadores se encuentran incómodos el ambiente no les va y eso no quiere decir que no sean jugadores buenos”, dijo el dirigente rojiblanco.

El canterano americanista Raúl Jiménez llegó al equipo de la capital española en el año 2014, pero no pudo brillar con los Colchoneros. Luego de un año complicado lo prestaron al Benfica con opción a compra; con altibajos pasó al conjunto inglés de los Wolves y ahora brilla con luz propia en dicho equipo.

Raúl Jiménez salió prematuramente del Atlético de Madrid

“Así es el futbol, hay jugadores que funcionan en un equipo y otros que no, pero es un gran jugador. El Atlético es un equipo fuerte importante y así lo son jugadores pero eso no quiere decir que existan jugadores que no jueguen bien en un equipo y si lo hagan en otro”.

Ahora la gente en el Atlético de Madrid lo único que lamentan es que el delantero mexicano no pudiera adaptarse lo antes posible a las órdenes de Diego Simeone y dejarlo ir de manera prematura.

Raúl Alonso Jiménez disputó 28 partidos con la casaca de los Colchoneros en todas las competencias, en los cuales solamente pudo marcar en una ocasión.

