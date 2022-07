Atletas mexicanos piden donaciones para ir al Mundial de Atletismo Sub-20

Los seleccionados mexicanos que participarán en el Campeonato Mundial de Atletismo Sub-20 Cali 2022, buscan financiar su participación luego de que la Federación Mexicana de Asociaciones de Atletismo (FMAA) informó que ellos tendrían que costear los gastos del viaje.

17 atletas mexicanos menores de 20 años de varias especialidades, consiguieron clasificar al Campeonato Mundial que se realizará del 30 de julio al 7 de agosto, pero sin el apoyo económico de la FMAA que es el encargado de los gastos de transportación, hospedaje y alimentación.

El director técnico de la FMAA para el Campeonato Mundial de Cali, Martín Paulín Luna, mandó un comunicado a los seleccionados hace unos días, en el que les informó que el Comité Organizador en Colombia exige que los atletas paguen su hospedaje y la alimentación.

¿Por qué los atletas mexicanos deben pagar?

La realidad es que el Comité Organizador no exige que sean los atletas los que paguen, sólo solicitan que sea cubierto el monto de hospedaje y alimentación ya sea por los propios atletas, las federaciones nacionales o los ministerios deportivos de los países participantes.

Los atletas mexicanos son los únicos del mundo que deben pagar de su propio dinero para participar en el Campeonato Mundial Sub-20 de Cali y el deportista que no pague de su propia bolsa los 12 mil pesos más los boletos de avión, no participará en Colombia.

La molestia de los atletas juveniles es que el aviso de la FMAA, además, llegó de último momento por lo que los padres de varios de ellos tienen dificultades para conseguir el dinero faltando sólo dos días para el viaje a Colombia.

El Gobierno de México no puede ayudar

En el caso de México, la FMAA está incapacitada para recibir recursos por parte del Gobierno de México por medio de la Comisión Nacional de Cultura Física y Deporte (CONADE), debido a que los directivos de la federación no realizaron comprobaciones de ejercicios de años anteriores.

Al no comprobar en qué gastó la FMAA el dinero entregado por la CONADE, el Gobierno de México no puede otorgar más recursos hasta que el dinero no comprobado en años pasados sea regresado por los directivos de la federación.

