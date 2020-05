Atleta rusa recibe propuesta millonaria para convertirse en SCORT

La atleta rusa de salto de longitud, Darya Klishina, reveló que en el pasado recibió una propuesta que la dejó realmente sorprendida, primero por la indignación que le causó y después por la cifra de dinero que le ofrecieron para convertirse en escort. La atleta rusa, que fue subcampeona mundial de salto de longitud en 2017, reveló dicha situación durante una entrevista con el portal sports.ru.

La deportista de 29 años de edad, quien actualmente radica en Atlanta, Estados Unidos, explicó que dicha propuesta se la hicieron por medio de sus redes sociales, misma que de inmediato rechazó, sin importar que le ofrecieran una cantidad mensual de 200 mil dólares (4 millones 470 mil pesos).

“Me ofrecieron ser una escort. Me escribieron un mensaje directo en Instagram. No soy alguien que se burla de la gente y simplemente le respondí: ‘Perdón pero no estoy interesada en esta oferta'. Luego me respondió diciendo: ‘Espera, no te niegues de inmediato. Ni siquiera sabes las condiciones y la cantidad que estoy ofreciendo’”, explicó la deportista rusa, quien luego lanzó la cifra que le propusieron.

De acuerdo con lo narrado por Klishina, ella contestó de inmediato rechazando de manera rotunda el ofrecimiento. "Lo siento, pero esta propuesta no me interesa", cuenta que escribió de vuelta al hombre, quien, lejos de cesar en su empeño, siguió insistiendo al asegurar que la atleta aún no sabía cómo serían los términos, sin embargo, Darya volvió a replicar que no quería saber nada del asunto. "No, eso es todo, adiós", fueron sus últimas palabras.

“La suma fue grande, muy grande. Eran 200 mil dólares por mes. Entonces pensé: ‘¿Realmente me veo como una mujer que estaría de acuerdo con algo así?’”, añadió.