Atleta Chino corre ultramaratón en su apartamento por el Covid-19 (VIDEO)

Mientras miles de familias de China continúan resguardados en sus viviendas debido a la cuarentena por el Covid-19, los habitantes intentan mantenerse en forma, un corredor aficionado de la ciudad de Hangzhou corrió el equivalente a un ultramaratón dentro de su pequeño apartamento, informa South China Morning Post.

El atleta corrió 50 km dentro de su departamento

Pan Shancu, terapeuta de salud y corredor de maratones, contó cómo está utilizando el pequeño espacio de su vivienda para mantenerse en forma durante la cuarentena. Como parte de su rutina, corre repetidamente alrededor de dos mesas y a lo largo de un pasillo y un balcón.

De acuerdo con lo narrado por el atleta, hace poco tiempo corrió un total de 50 kilómetros en una de sus habitaciones en el transcurso de casi 5 horas, distancia que entra en el rango de ultramaratón.

"No he estado afuera por muchos días, pero hoy no pude soportar más estar sentado", escribió el atleta en la red social china Weibo.

"¡Vamos a dar vueltas alrededor de las dos mesas de masaje en la habitación entonces! Sí, una vuelta mide aproximadamente 8 metros y corrí 50 kilómetros, lo hice en 4:48:44. Estoy sudando por todas partes, ¡me siento genial!", compartió su experiencia Pan.

