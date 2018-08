Atlas, con la peor sequía goleadora en torneos cortos

Luego de presenciar los primeros nueve minutos del Clásico Tapatío sin perjudicar a Chivas en la Fecha 7 del Torneo Apertura 2018, Atlas ya se adueñó de la peor marca sin anotar gol en torneos cortos.

Y es que al sufrir la derrota contra Chivas, la escuadra rojinegra sumó 719 minutos sin conseguir un gol en este tipo de torneos, dejando atrás el registro que pertenecía a los Gallos Blancos del Querétaro con 548'.

Parecía que el panorama para los Zorros no podía empeorar, pero no fue así, ya que además de conseguir la peor sequía goleadora en torneos cortos del futbol mexicano, perdieron el Clásico Tapatío y continúan en el último sitio de la clásificación.

Cabe mencionar que el último gol que pudieron celebrar fue precisamente frente a Chivas en el torneo Clausura 2018.

Entrenador del Atlas continuará pese a los malos resultados

A pesar de los momentos de crisis que está atravesando el equipo del Atlas, el entrenador Gerardo Espinoza no tiene en mente dar un paso al costado. Continúa creyendo en su labor y cualquier decisión que esté en contra será de la directiva.

“Estoy trabajando todos los días, fuerte. A menos que venga una determinación contraria, voy a seguir trabajando con los muchachos y no voy a bajar los brazos nunca. Me duele al doble (lo qué pasa), definitivamente. Siempre me caractericé por la casta y lo seguiré haciendo. Nos falta la puntería, no estamos convirtiendo y ahí es donde se ganan los partidos”.

