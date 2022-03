Atlas FC afectado psicológicamente tras la violencia en La Corregidora

Atlas FC afectado por hechos violentos en Querétaro

Diego Cocca expresó que todo el equipo de Atlas FC fue afectado psicológicamente tras los hechos de violencia en La Corregidora.

Además el entrenador del Atlas, pidió que no se perdiera la esencia de paz que muchos años ha imperado en el futbol mexicano.

En las últimas horas se anunció la detención de otros tres implicados en los hechos, sin embargo todavía hay demasidas interrogantes sobre lo sucedido.

El director técnico del Atlas FC expresó que el plantel completo ha tenido secuelas tras la tragedia del pasado 05 de marzo.

"Lo de Querétaro nos ha afectado en la parte psicológica, pero el grupo está fuerte y convencido, estamos preparados para afrontar y seguir creciendo. Es el objetivo del plantel, en esta semana tenemos un partido muy lindo de jugar el clásico en casa. Solo pensamos en salir de la mejor manera a la cancha, imponer condiciones y darle una alegría a la gente".

Sin embargo confió en que pronto la paz retornará en el deporte mexicano, indicando que lo sucedido en Querétaro solo fue una mancha negra.

"La afición ha demostrado durante muchos años que es sana, hay paz. El futbol mexicano se ha caracterizado porque se junta gente de mismas hinchadas y no pasa nada. El episodio de Querétaro es una mancha negra, no es habitual volver a creer en la gente que va al futbol a pasarla en paz. La rivalidad es dentro de la cancha, se disfruta al máximo, y se terminó. No hay que perder la esencia y que se pierda en el futbol mexicano que es una fiesta y seguramente será así", señaló Cocca.

El estratega indicó que el equipo también ha estado pendiente de la recuperación de los lesionados e incluso algunos han podido visitarlos en el hospital.

Detenidos por violencia en La Corregidora

Como anteriormente te mencionamos en La Verdad Noticias, la Fiscalía de Querétaro anunció la detención de otros tres presuntos implicados en los hechos violentos del Querétaro vs Atlas.

Además, tras lo sucedido en La Corregidora se determinó que no puede albergar gente en sus tribunas en un lapso de un año, además de eliminar la barra de animación en partidos de visitante del Querétaro.

