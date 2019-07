Atlante ya cuenta con equipo en Tercera División

Boletín de prensa.

Con la presencia de Manuel Velarde Presidente Ejecutivo de Atlante, José Enrique Vaca, Director Deportivo y Narciso Morales director técnico, la directiva dio a conocer el nuevo proyecto de tercera división del Club.

Manuel Velarde dio los pormenores de lo que pretende la institución con la formación de nuevos talentos: “A partir de este año futbolístico el club tomó la decisión de incorporar a su área deportiva profesional, un equipo de tercera división que será filial del plantel de la Liga de Ascenso, con el objetivo que jugadores que participen en esta tercera división, también podrán estar registrados con el primer equipo del Atlante.

La idea principal de contar con una tercera división, es el trabajar en la planeación del posible ascenso del Club Atlante a primera división. Al momento que nosotros consiguiéramos el anhelado ascenso, tendríamos que contar con una sub 20 y sub 17, mismas que pretendemos salgan de este proyecto de jóvenes nacidos entre los años 2000- 2004. El hacerlo filial, es con el interés de que los futbolistas empiecen a tener contacto con la metodología del equipo mayor y los que más destaquen sean contemplados, en este caso por el entrenador Alex Diego y puedan tener participación tanto en Liga como Copa en un futuro cercano”, comentó el señor Velarde.





En la actualidad la poca probabilidad de formar a jóvenes en los equipos de tercera división del estado es nula, ya que lo que se buscan son resultados y no culminan proceso básicos, de ahí la idea de poner las bases con este equipo: “En Club Atlante al participar en cualquier tipo de torneo tiene la mentalidad de ser campeón, pero específicamente en este proyecto, no es el objetivo principal. Más allá de eso, se pretende agrupar a un jugadores talentosos que se terminen de formar, que acaben su proceso de aprender conceptos básicos en cuanto a la táctica, depuren su talento con trabajo y mejoren en la técnica, para que el entrenador pueda contar con ellos en un momento dado. Nuestra prioridad será formativa y a la larga les servirá a los chicos para llegar de una mejor manera a ser profesionales”, apuntó el presidente ejecutivo Manuel Velarde.



El entrenador que se ganó el respaldo por su trabajo y conocimiento para llevar a buen puerto al conjunto de tercera división, es el Profesor Narciso Morales, quien ya tiene en esta división un campeonato y conoce perfectamente la idiosincrasia y el perfil de los chicos de la zona.



Por su parte José Vaca, director deportivo, sintetizó en tres palabras el proyecto: 1.-“Captar talento: para eso las visorias, en la búsqueda de jugadores de la región; 2.- Formar futbolistas: de ahí la elección de la directiva al contar con los servicios de Narciso Morales como entrenador, ya que conoce los fundamentos técnicos y tácticos del Club; 3.- Proyectar: que es subirlos a primer equipo y de esta forma crear un puente para cerrar la brecha entre las camadas sub 17 y 20 . Abonar con jugadores hechos en casa, con el amor a la camiseta e identidad. Estamos sentando las bases de un proyecto a mediano plazo, que sea exitoso y pronto tengamos más jugadores de Quintana Roo jugando en el primer equipo”, culminó.

Las visorias y el llegar a pertenecer al equipo que comanda el técnico Narciso Morales de tercera división, no tiene ningún costo para los chicos que quieren ir a probar fortuna. Las pruebas, la selección y el pertenecer a la escuadra azulgrana, dependerá única y exclusivamente del talento y proyección. Las visorias están abiertas para los días 8, 9 y 10 de julio en la cancha Cozumel en Cancún, a todos los nacidos entre los años 2000 y 2004.

���� VISORÍAS ���� Ven y prueba que tienes sangre azulgrana, participando en la tercera división profesional de Atlante FC.



- Nacidos en los años 2000 al 2004

- Días 8, 9 y 10 de Julio, 5:00pm

- Cancha Cozumel en Cancún. Qroo



Nuestras visorías son GRATUITAS

¡TE ESPERAMOS!

