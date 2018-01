Atlante tendrá una nueva oportunidad para recomponer el camino

El descalabro no mermó en el ánimo de los jugadores que se entregan al máximo en los entrenamientos.

Con cuatro unidades, Atlante está situado en la sexta posición de la tabla general y el viernes tendrán una nueva oportunidad para recomponer el camino. Francisco Gamboa, habló del duelo ante Celaya donde no pudo tener participación por la doble amarilla recibida en la jornada dos: “Desafortunadamente me toco tener un encuentro de castigo y no pude estar en la cancha. Sabíamos que iba a ser un partido muy complicado. Platiqué con algunos de mis compañeros y me comentaron que por momentos se sintieron muy bien, lo que nos deja ver que vamos mejorando a pesar de la derrota, lo que nos obliga a mejorar, a seguir corrigiendo detalles, sobre todo en lo defensivo, mejorar con la posición de pelota, con el volumen de juego, terminar de mejor manera los partidos y es lo que vamos a trabajar en esta semana”, apuntó del zaguero.

Con doble sesión trabaja la escuadra azulgrana en el inicio de la semana.

Una prioridad para el plante es hacer valer su localía y ante San Luis esperan llevarse las primeras tres unidades en el Andrés Quintana Roo: “Nos hemos propuesto que nuestra casa sea una cancha muy difícil para los rivales y creo que lo vamos a conseguir, este partido que viene es una buena oportunidad para demostrar que vamos a ser durísimos en nuestro estadio y primero dios espero podamos sumar tres puntos. La afición seguramente verán un muy bonito espectáculo y se irán con el triunfo de su equipo este viernes, así que la invitación es para que nos apoyen en casa, al igual que lo hicieron en el duelo inaugural”, apuntó Gamboa.

Con la posibilidad de contar por reglamento con más jugadores extranjeros, la Liga se ha vuelto más competitiva: “Todos sabemos que el futbol en la Liga de Ascenso ha ido creciendo, que en la actualidad no puedes regalar nada, para ser un jugador competitivo tienes que estar bien en todas las áreas, físicamente, mentalmente y futbolísticamente a tope. Así se vive en el futbol, hay muchísima competencia y esto es en todos los equipos, por lo tanto cada quien tiene que dar lo mejor de sí, para aspirar a que lo tomen en cuenta”, finalizó el nacido en Guadalajara Jalisco.

El encuentro Atlante vs Atlético San Luis dará inicio a las 20 horas, en la casa azulgrana el próximo viernes.