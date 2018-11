Atlante, listo para cabalgar lo más alto posible

Con dos partidos por jugarse en el torneo regular, antes de enfrentar la liguilla, el Atlante tratará de llegar lo más arriba posible, afirmó el director técnico azulgrana, Gabriel Ernesto Pereyra. Dijo que la primera de esas dos pruebas será el próximo sábado ante el primer lugar de la tabla general, Bravos de Ciudad Juárez, equipo que marcha invicto en el torneo: “Hemos sido un equipo que siempre propone los partidos, agresivos y ante el líder del torneo, saldremos con una propuesta ofensiva y en todo momento, a tratar de superarlos deportivamente”, explicó.



El estratega atlantista reconoció que el juego del próximo fin de semana será muy importante, no sólo porque Ciudad Juárez, no ha perdido en el torneo: “Sabemos que el equipo que dirige Gabriel Caballero estará en su casa, en su ambiente, ante su afición y en donde jugará un papel importante el clima. Somos dos equipos que ya estamos calificados jornadas atrás y en determinado momento nos podemos encontrar en la siguiente fase de liguilla”, puntualizó.



Pereyra destacó que al Atlante el juego de la Jornada 14, le servirá para seguir creciendo como equipo, sumando puntos, cerrar de la mejor manera contra Potros de la Universidad Autónoma del Estado de México en la fecha 15 y después esperar para saber quién será el adversario siguiente en la fiesta grande: “Vamos contra el mejor equipo del torneo, y ellos se enfrentarán a un equipo que trata de representar de la mejor manera a lo que es el Atlante. Tenemos la mejor ofensiva del torneo, por lo que será un buen duelo, “de poder a poder”, subrayó.



Respecto a cómo influirá en el rendimiento del equipo la semana de descanso, el director técnico azulgrana espera que sea positiva, pues entrenaron a detalle en varios aspectos: “Estamos bien, trabajamos con intensidad estas dos semanas, como lo hemos hecho desde el inicio de la temporada, hasta encontrar un equilibrio entre la ofensiva y la defensiva. Reconozco que en los dos últimos partidos el equipo no obtuvo lo resultados que queríamos, pero sabemos que fue lo que nos faltó y lo que dejamos de hacer.

Los jugadores desde la pretemporada han trabajado día a día con mucha intensidad, han mostrado mucha disposición y más allá de los marcadores negativos que tuvimos en los dos anteriores partidos, nunca han dejado de esforzarse por tener mejores resultados”, acotó.



Finalmente agradeció la muestra de apoyo de los aficionados que siempre han estado muy pendientes del trabajo del equipo y ahora viene la parte culminante del torneo antes de entrar a la liguilla en donde su impulso será determinante, sobre todo jugando en casa.